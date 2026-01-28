Volvo ferait mieux de corriger ses bugs plutôt que d'encenser CarPlay !
Par Didier Pulicani - Publié le
Avez-vous déjà essayé un Volvo EX30, l'un des modèles récents les plus vendus de la marque ? Avec 75 169 unités écoules en 2025 et plus de 98 000 en 2024, c'est donc un vrai succès !
Problème, cette voiture est un nid à bugs... Nous l'avions déjà mentionné dans notre essai de l'EX30 dès sa sortie, mais les choses ne sont pas vraiment arrangées depuis ! Si vous connaissez quelqu'un qui a cette voiture, la liste des problèmes est souvent... très longue.
Cette semaine encore, nos confrères du Populaire du Centre relayaient le témoignages de clients désespérés.
Claire, par exemple, raconte ses galères du quotidien, pour simplement... ouvre la voiture
Le souci, c'est que Volvo ne semble... rien pouvoir faire. Les concessions se contentent souvent de mettre à jour la voiture et d'immobiliser le véhicule. L'une de nos connaissances, en désespoir de cause, a demandé à échanger son leasing pour un EX40, qui est basé sur une plateforme plus ancienne... mais bien plus fiable.
Alors que les dernières Volvo adoptent un système Android Automotive avec les services de Google, on aurait pu penser que CarPlay n'était plus vraiment une priorité.
Pourtant, dans une interview donnée à TheDrive, Anders Bell, directeur de l'ingénierie et de la technologie, déclare ainsi qu'ils continueront à proposer CarPlay
Interrogé sur la pertinence de CarPlay, Bell répond ainsi :
Ironiquement, les clients de Volvo doivent plutôt se dire...
Quant à CarPlay Ultra, Bell n'en a pas pipé mot, il faut dire que l'intégration semble longue et complexe, Volvo a déjà fort à faire avec son propre système. Pour le moment, cette version intégrale de CarPlay (qui remplace tous les écrans de la voiture) est un vrai flop (seul Aston Martin l'a intégré) et Bell préfère apparemment consacrer son temps à proposer une version native d'Apple Music.
Si vous envisagez l'achat d'une Volvo ces prochains mois, n'hésitez pas à revoir nos essais détaillés, car nous testons les véhicules pendant au moins une semaine et nous relevons généralement tous les bugs éventuels que beaucoup n'ont pas toujours remarqué après quelques heures d'essai :
Enfants bloqués dans la voiture !
Il y a d’abord la détection du véhicule, et l’ouverture des portes. On a une clé électronique, mais la cellule de détection est du côté conducteur. Donc, régulièrement, on arrive avec les enfants, la voiture refuse de s’ouvrir, on fait le tour pour l’ouvrir, et le temps de refaire le tour pour installer les enfants, elle se referme… Donc, on est obligé de laisse une porte entrouverte. Nous avions justement relevé ce bug il y a deux ans... toujours pas corrigé !
Imaginez la scène, raconte Claire.
On arrive à la crèche avec les enfants. On fait le tour pour retirer le premier, le plus petit. Il sort. On ferme la porte, la voiture se verrouille, le deuxième enfant bouge dedans et là, l’alarme se déclenche
Volvo adore CarPlay (mais préfère son OS)
Bien-sûr ! Aucune doute là dessus !. Ce genre de déclaration fait en réalité écho à d'autres constructeurs comme Tesla ou plus récemment General Motors, qui a fait scandale en déclarant vouloir se passer des services d'Apple.
Apple CarPlay existe parce que les systèmes d’infodivertissement des voitures d’antan étaient vraiment m**diques. Maintenant, c’est une excellente expérience. Je l’utilise occasionnellement, mais je privilégie le système d’origine.
heureusement que CarPlay existe !Entre le bluetooth qui se déconnecte, le GPS qui est parfois inopérent et tous les bugs du quotidien, le système d'Apple a au moins le mérite d'être stable et déporté depuis l'iPhone. Claire, la fameuse cliente mécontente de son EX30, déclarait ainsi
Le premier mois, impossible de connecter la tablette du véhicule à l’internet. Donc, pas de GPS, pas d’anticipation possible de l’autonomie de la batterie, pas d’indication sur l’emplacement des bornes de recharge, etc. Elle commande tout, c’est sacrément gênant. Au bout de deux mois, d’un coup, ça s’est mis à fonctionner. Tout allait bien, puis tout s’est détraqué. Finalement, pour reprendre les termes de l'interview de Volvo,
les systèmes d’infodivertissement des voitures modernes sont parfois toujours aussi... m**diques...
Si vous souhaitez utiliser Apple Music via Apple CarPlay, pas de problème. Si vous préférez l'utiliser directement sur le système audio, une application dédiée est disponible. En effet, cette voiture est équipée d'un système audio exceptionnel, et nous tenons à profiter au maximum de l'audio spatialisé. Apple Music y contribue largement, a déclaré Bell.
Volvo EX30 ou EX90 ?
Si vous envisagez l'achat d'une Volvo ces prochains mois, n'hésitez pas à revoir nos essais détaillés, car nous testons les véhicules pendant au moins une semaine et nous relevons généralement tous les bugs éventuels que beaucoup n'ont pas toujours remarqué après quelques heures d'essai :