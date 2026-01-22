Volvo EX60 2026 : 680 ch, 800V, écran convexe, 810 km d'autonomie, et sans bug ?

Le Volvo EX60 serait-il à la hauteur du succès du XC60 ? Plutôt homogène, rapide à charger, avec une bonne autonomie et un système revu et corrigé, les bases sont bonnes, d'autant que les moteurs de Geely sont vraiment très puissants. Reste à savoir si Volvo aura corrigé tous les bugs des dernières plateformes, une véritable épine dans le pied pour le constructeur aux prestations vendues à un tarif très... premium.