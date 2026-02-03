Avec 16 milliards levés, les robotaxis Waymo partent à la conquête du monde

Qu'en penser ?



Avec une valorisation de 126 milliards de dollars, Waymo s’impose comme l’un des acteurs les plus valorisés du secteur de la mobilité autonome, loin devant nombre de concurrents. Alphabet envoie ainsi un message clair : la conduite autonome n’est plus un pari lointain, mais un pilier stratégique à long terme — même si le chemin vers une adoption massive reste semé d’embûches.