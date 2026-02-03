Avec 16 milliards levés, les robotaxis Waymo partent à la conquête du monde
La course au véhicule autonome entre dans une nouvelle phase. Waymo, la filiale d’Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, a annoncé avoir bouclé un tour de table de 16 milliards de dollars, portant sa valorisation post-money à 126 milliards de dollars. Ce montant est plus que doublé par rapport à la précédente levée d’octobre 2024, qui valorisait l’entreprise à 45 milliards.
Ce nouveau financement s’inscrit dans la stratégie d’Alphabet visant à soutenir l’expansion rapide de Waymo vers de nouveaux marchés. Lors du tour précédent (série C), Alphabet s’était déjà engagé à investir 5 milliards de dollars sur plusieurs années. Cette fois encore, le groupe est présenté comme l’investisseur majoritaire.
Le tour a été mené par Alphabet aux côtés d’investisseurs historiques comme Andreessen Horowitz, Fidelity, Silver Lake, Tiger Global ou T. Rowe Price, et accueille de nouveaux entrants de poids, dont Sequoia Capital, Kleiner Perkins, DST Global et GV, le bras d’investissement d’Alphabet.
Dans un billet de blog commun, les co-CEO Tekedra Mawakana et Dmitri Dolgov affirment que Waymo a franchi un cap décisif :
Selon l’entreprise, ces nouveaux capitaux permettront d’accélérer le déploiement à
Waymo opère aujourd’hui un service de robotaxis dans plusieurs grandes métropoles américaines, notamment Austin, la baie de San Francisco, Phoenix, Atlanta, Los Angeles et Miami, où le service a débuté en janvier. En 2025, la société affirme avoir assuré 15 millions de trajets.
Dès 2026, Waymo prévoit d’ouvrir son service dans une longue liste de villes : Dallas, Denver, Detroit, Houston, Las Vegas, Nashville, Orlando, San Antonio, San Diego et Washington, tout en renforçant sa présence dans les marchés existants. Une première expansion internationale à Londres est également annoncée.
Cette montée en puissance ne se fait toutefois pas sans heurts. En décembre, Waymo a procédé à un rappel logiciel après que des autorités texanes ont signalé que des robotaxis avaient dépassé illégalement des bus scolaires à au moins 19 reprises.
Plus récemment, un véhicule Waymo a percuté un enfant près d’une école primaire à Santa Monica, un incident désormais examiné par la National Highway Traffic Safety Administration. Ces épisodes rappellent que, malgré des milliards investis et des statistiques prometteuses, la conduite autonome reste un défi technique, réglementaire et sociétal.
Avec une valorisation de 126 milliards de dollars, Waymo s’impose comme l’un des acteurs les plus valorisés du secteur de la mobilité autonome, loin devant nombre de concurrents. Alphabet envoie ainsi un message clair : la conduite autonome n’est plus un pari lointain, mais un pilier stratégique à long terme — même si le chemin vers une adoption massive reste semé d’embûches.
Une stratégie d'attaque
Ce jalon repose sur une base de sécurité désormais statistiquement supérieure à la conduite humaine. Nous ne prouvons plus un concept : nous déployons une réalité commerciale.
une vitesse sans précédent, tout en maintenant des standards de sécurité élevés. L’objectif affiché est clair : atteindre une échelle mondiale.
Des robotaxis déjà bien implantés aux États-Unis
Qu'en penser ?
