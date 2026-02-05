Stellantis et Volkswagen demandent un bonus CO₂ pour les voitures électriques « Made in Europe »

Un bonus CO₂ réservé aux véhicules produits en Europe

Un label « Made in Europe » comme condition d’accès aux aides

Made in Europe

La batterie, talon d’Achille de la souveraineté européenne

dilemme stratégique majeur

Qu'en penser ?



Mais cette communication n'est pas neutre. Elle intervient alors que la Commission européenne prépare de nouvelles mesures dans le cadre de sa stratégie Buy European , destinée à réduire les dépendances critiques de l’UE. Après le Critical Raw Materials Act, un nouveau texte porté par le commissaire européen à l’Industrie, Stéphane Séjourné, est attendu fin février et pourrait étendre cette logique à de nouveaux secteurs.



Derrière la question du bonus CO₂, c’est bien celle de la souveraineté industrielle et technologique de l’Europe qui se joue. En réclamant des règles différenciées selon l’origine des véhicules, Volkswagen et Stellantis ouvrent un débat sensible, à la frontière entre politique climatique, protection industrielle et libre concurrence.



La question est de savoir si la Commission européenne acceptera d’intégrer cette logique dans ses futures réglementations, au risque de froisser certains partenaires commerciaux — mais avec l’ambition assumée de bâtir une filière électrique véritablement européenne.

Dans une lettre ouverte transmise à plusieurs médias européens, les dirigeants des deux groupes, Antonio Filosa (Stellantis) et Oliver Blume (Volkswagen) appellent Bruxelles àAu cœur de leur proposition figure une idée forte :. Concrètement, cela reviendrait à accorder unaux modèles produits localement, au-delà du fait que les voitures électriques sont déjà comptabilisées à 0 g/km dans les normes européennes.Les deux dirigeants estiment qu’. À terme, cela permettrait aussi d’éviter des milliards d’euros de pénalités liées aux normes CO₂, argent qui pourrait être réinvesti dans l’innovation et l’outil industriel européen.Les deux constructeurs ne s’arrêtent pas là. Leur lettre propose: des critères d’origine contraignants, un accès conditionné aux financements publics, et des avantages climatiques dans la réglementation CO₂.Ils suggèrent ainsiCes critères porteraient notamment sur la recherche et développement, la production du véhicule, le groupe motopropulseur électrique, les cellules de batteries et les composants électroniques clés.: bonus à l’achat, programmes de flottes, marchés publics ou autres dispositifs de soutien. À l’inverse, les véhicules ne répondant pas à ces critères seraient exclus de tout financement public.s, qu’ils qualifient depour l’Europe. Les deux groupes rappellent investir des milliards d’euros dans des usines de cellules sur le continent, mais soulignent la pression permanente sur les coûts.Plus le prix final d’un véhicule électrique doit être bas,Une situation jugée incompatible avec l’objectif d’autonomie stratégique de l’Union européenne.Selon eux, seule une politique industrielle claire — combinant régulation, incitations financières et reconnaissance réglementaire — permettra de