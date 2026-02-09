Ferrari Luce par Jony Ive : découvrez l'habitacle de la voiture électrique la plus luxueuse du monde

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu ironique. L'homme qui a popularisé les dalles en verre sur lesquelles on passe notre vie conçoit une voiture dont le but est de nous reconnecter au monde physique. Ive l'a confié à Vogue : il espère que cette approche aura une influence bien au-delà de cette seule voiture. Ferrari a entre-temps réduit ses ambitions électriques, passant de 40 % à 20 % de sa gamme en électrique d'ici 2030. Et c'est sans doute l'un des derniers gros projets de LoveFrom, dont l'équipe est aussi mobilisée par OpenAI après un rachat à 6,5 milliards de dollars. Mais si c'est ça, la voiture qu'Apple n'a jamais sortie, on veut bien.