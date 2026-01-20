Enfin une date de lancement pour le premier produit d'OpenAI !
Par Laurence - Publié le
OpenAI passe la seconde ! Lors d'une intervention donnée à Axios, Chris Lehane, directeur des affaires internationales de la startup, a indiqué que l'entreprise était
Après moult rumeurs, le sujet a pris une autre dimension en mai 2025, quand OpenAI a acquis la société fondée par Jony Ive, ex-patron du design chez Apple. À l’époque, la jeune entreprise — alors connue sous le nom io — évoquait déjà une présentation en 2026, via un message glissé dans une vidéo promotionnelle promettant de partager leurs travaux
Depuis, silence radio sur la forme exacte du produit. Mais l’ambition est claire : faire émerger une alternative crédible au smartphone, non pas en ajoutant une application de plus, mais en changeant l’objet lui-même. Par la suite, plusieurs rapports ont évoqué des prototypes d’appareils compacts et sans écran, avec une interaction principalement vocale ou contextuelle.
Sam Altman avait déjà décrit ce futur produit comme plus
Chris Lehane, lui, n’a pas voulu donner de détails : pin, écouteur… OpenAI entretient pour l’instant le mystère. Il a toutefois donné une précision d'importance. En effet, il n’a pas garanti que l’appareil serait commercialisé dans la foulée. Le scénario le plus probable serait donc un dévoilement (voire une annonce produit) en 2026, avec une arrivée en boutique potentiellement plus tard — selon l’état d’avancement du développement.
Cette annonce intervient dans un contexte où l’industrie tente de relancer la catégorie des produits IA, après plusieurs faux départs. Les premiers exemples ont souvent déçu, à commencer par le Humane AI Pin, devenu le symbole d’un concept prometteur mal exécuté.
Pour autant, le marché est loin d'être mort même s'il a du mal à se mettre en place. Lors d’un autre échange à Davos, le CEO de Qualcomm Cristiano Amon a expliqué qu’environ 10 millions de lunettes connectées avec IA se vendent déjà chaque année, avec un volume qui pourrait grimper jusqu’à 100 millions d’ici cette année ou l’an prochain. Point intéressant : Qualcomm n’exclut pas de se retrouver dans la boucle technologique. Cristiano Amon a indiqué que son groupe travaille avec OpenAI, sans confirmer si une puce Qualcomm se retrouvera dans l’appareil final.
Si OpenAI réussit son pari, l’entreprise pourrait franchir une étape clé : ne plus être seulement le fournisseur d’un assistant (ChatGPT), mais devenir l’acteur qui définit le produit sur lequel l’IA s’exécute — comme Apple l’a fait avec l’iPhone, et comme Meta tente de le faire avec ses lunettes.
Mais l’équation est délicate : l’IA a besoin de capteurs, d’énergie, de réseau, d’audio… et surtout d’une interface qui ne fatigue pas l’utilisateur. Sam Altman promet un appareil qui rend heureux. Bref, on attend de voir si OpenAI peut transformer cette promesse en un objet désirable, utile, et suffisamment bon pour s’imposer à côté du smartphone, plutôt que de finir comme une curiosité de plus. Rendez-vous probable : fin 2026.
on trackpour dévoiler son premier appareil au second semestre 2026. La confirmation est de taille, alors que Sam Altman tease depuis des mois l’arrivée d’un nouveau type de device dopé à l’IA, sans jamais donner de calendrier précis.
Un projet né du rachat de la société de Jony Ive
Un dévoilement “plus tard dans l’année”… mais pas forcément une vente immédiate
Qu'en penser ?
