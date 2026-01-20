Enfin une date de lancement pour le premier produit d'OpenAI !

Qu'en penser ?



Si OpenAI réussit son pari, l’entreprise pourrait franchir une étape clé : ne plus être seulement le fournisseur d’un assistant (ChatGPT), mais devenir l’acteur qui définit le produit sur lequel l’IA s’exécute — comme Apple l’a fait avec l’iPhone, et comme Meta tente de le faire avec ses lunettes.



Mais l’équation est délicate : l’IA a besoin de capteurs, d’énergie, de réseau, d’audio… et surtout d’une interface qui ne fatigue pas l’utilisateur. Sam Altman promet un appareil qui rend heureux. Bref, on attend de voir si OpenAI peut transformer cette promesse en un objet désirable, utile, et suffisamment bon pour s’imposer à côté du smartphone, plutôt que de finir comme une curiosité de plus. Rendez-vous probable : fin 2026.