Tesla repousse encore CarPlay : la faute à iOS 26 et Apple Maps

On en dit quoi ?



Tesla reste le dernier grand constructeur à ne pas proposer CarPlay, et visiblement, ça ne presse pas tant que ça. Utiliser le taux d'adoption d'iOS 26 est un peu étonnant comme raison de repousser la sortie, mais il y a forcément une logique derrière tout ça. En attendant, les gens comme moi qui rechignent à considérer une Tesla parce qu'ils sont trop habitués à CarPlay vont peut-être pouvoir reconsidérer la chose bientôt !