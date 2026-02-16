Tesla repousse encore CarPlay : la faute à iOS 26 et Apple Maps
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est encore repoussé. Selon Bloomberg, Tesla a décalé le lancement de CarPlay dans ses véhicules, alors que l'intégration était attendue fin 2025. En cause : un problème de compatibilité entre Apple Maps et le système de navigation de Tesla pour la conduite autonome, et un taux d'adoption d'iOS 26 jugé trop faible. Toujours pas de date en vue.
Le problème est assez technique. Le guidage virage par virage de l'application Maps de Tesla ne se synchronisait pas correctement avec Apple Maps quand le véhicule roulait en mode autonome. Pour les conducteurs, ça aurait créé de la confusion entre les deux systèmes de navigation affichés en même temps à l'écran. Tesla a demandé à Apple de corriger le tir, et Apple a accepté : un correctif a été intégré dans une mise à jour d'iOS 26 et de la dernière version de CarPlay. Le problème technique est donc a priori réglé.
Apple a publié ses données d'adoption, on vous en parle ici : 74 % des iPhone sortis ces quatre dernières années tournent sous iOS 26. C'est à peine 2 % de moins qu'iOS 18 à la même période l'an dernier. Mais pour Tesla, ça ne suffit pas. Le constructeur estime que trop peu d'utilisateurs ont installé la version spécifique d'iOS 26 qui contient le correctif Apple Maps. Du coup, pas de CarPlay pour le moment.
Quand CarPlay finira par arriver chez Tesla, ne vous attendez pas à ce qu'il prenne le contrôle de tout l'écran. Le constructeur prévoit d'afficher CarPlay dans une fenêtre à l'intérieur de son interface, un peu comme une application parmi d'autres. Le reste du tableau de bord Tesla restera visible en permanence. C'est un choix qui se défend pour garder l'accès aux fonctions de conduite, mais qui limite quand même l'expérience CarPlay par rapport à ce que proposent d'autres constructeurs.
Tesla reste le dernier grand constructeur à ne pas proposer CarPlay, et visiblement, ça ne presse pas tant que ça. Utiliser le taux d'adoption d'iOS 26 est un peu étonnant comme raison de repousser la sortie, mais il y a forcément une logique derrière tout ça. En attendant, les gens comme moi qui rechignent à considérer une Tesla parce qu'ils sont trop habitués à CarPlay vont peut-être pouvoir reconsidérer la chose bientôt !
