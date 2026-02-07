ChatGPT dans CarPlay, une intégration inutile ?

Des apps qui ne remplacent pas Siri

Les IA pourtant utiles en voiture

Dans iOS 26.4 ?

Sur le papier, l'idée est séduisante :. Aujourd'hui, Siri n'est capable que de répondre à quelques questions assez basiques (et encore, uniquement dans votre univers iOS).Pour utiliser ChatGPT, pas question d'appuyer sur la commande vocale de la voiture, iEnsuite,que sur leurs sites/apps respectives, façon ChatBot généraliste. Bref, tout ceci est un peu décevant, vous ne trouvez pas ?Que ce soit chez Renault, Stellantis, Audi ou encore BMW,. Ils combinent d'ailleurs des facultés à gérer la voiture (climatisation, musique, ouvrants...), des accès qu'Apple n'a pas, sauf dans les rares véhicules compatibles CarPlay Ultra.. Par exemple, vous pouvez leur demander d'arrêter la climatisation à partir d'une certaine température ou encore de désactiver la charge sur certains horaires... Outre le côté pratique,. Une IA peut comprendre le contexte, et les commandes multiples, ce que les assistants classiques ne parviennent jamais (ou presque) à réaliser.et l'on ne voit toujours rien venir. Pourtant, on doute que ces éditeurs se privent d'un tel marché, surtout sur les voitures électriques qui imposent de s'occuper pendant les charges.