ChatGPT dans CarPlay, une intégration inutile ?
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est la rumeur du week-end relayée par le célèbre Mark Gurman de Bloomberg : Apple aurait pour projet d'intégrer des IA dans CarPlay, sans doute pour iOS 27.
Sur le papier, l'idée est séduisante : chaque utilisateur pourrait choisir entre Claude, Gemini, et ChatGPT et converser sans quitter le yeux de la route. Aujourd'hui, Siri n'est capable que de répondre à quelques questions assez basiques (et encore, uniquement dans votre univers iOS).
Premier problème, Apple ne ferait en réalité qu'accepter des applications issues des éditeurs de LLM populaires, il ne s'agirait pas vraiment d'une intégration à proprement parler.
Pour utiliser ChatGPT, pas question d'appuyer sur la commande vocale de la voiture, il faudra lancer l'app manuellement (ou via Siri). Finalement, on ne gagne pas grand chose à utiliser CarPlay.
Ensuite, les IA ne pourront pas accéder aux données de l'iPhone ni du véhicule. En clair, ce sera le même ChatGPT ou Claude que sur leurs sites/apps respectives, façon ChatBot généraliste. Bref, tout ceci est un peu décevant, vous ne trouvez pas ?
Sur les véhicules récents, les IA sont pourtant de plus en plus pratiques, et d'ailleurs, les constructeurs l'ont bien compris.
Que ce soit chez Renault, Stellantis, Audi ou encore BMW, des déclinaisons de ChatGPT sont souvent proposées aux clients. Ils combinent d'ailleurs des facultés à gérer la voiture (climatisation, musique, ouvrants...), des accès qu'Apple n'a pas, sauf dans les rares véhicules compatibles CarPlay Ultra.
En pratique, les IA permettent surtout de se passer des écrans et des menus à rallonge pendant la conduite. Par exemple, vous pouvez leur demander d'arrêter la climatisation à partir d'une certaine température ou encore de désactiver la charge sur certains horaires... Outre le côté pratique, c'est surtout très rapide et sécurisant pendant que l'on conduit. Une IA peut comprendre le contexte, et les commandes multiples, ce que les assistants classiques ne parviennent jamais (ou presque) à réaliser.
Les premières apps d'IA vont-elles arriver bientôt ? Rien n'est moins sûr !
Apple pourrait effectivement les intégrer à iOS 26.4 prévu d'ici le printemps, et accompagnant le fameux Siri intelligent (en attendant Gemini), mais rien n'est moins sûr.
Rien que l'année dernière, Apple avait promis YouTube, Netflix & co dans l'écran de CarPlay et l'on ne voit toujours rien venir. Pourtant, on doute que ces éditeurs se privent d'un tel marché, surtout sur les voitures électriques qui imposent de s'occuper pendant les charges.
De mon côté, je table plutôt sur une sorite avec iOS 27 dont la beta devrait arriver courant juin. Une sortie définitive est attendue fin septembre, comme les années précédentes.
Des apps qui ne remplacent pas Siri
Les IA pourtant utiles en voiture
Dans iOS 26.4 ?
