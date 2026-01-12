Mais pourquoi BYD lance une nouvelle marque ?
Le géant chinois BYD crée une sous-marque spécifique pour les taxis et VTC. L'objectif : éviter que ses modèles grand public soient associés aux flottes de transport, un phénomène qui plombe déjà plusieurs constructeurs chinois.
BYD vient de déposer quatre véhicules sous une nouvelle marque baptisée Linghui auprès du ministère chinois de l'Industrie. Derrière ce nom se cache une stratégie assez claire : créer une séparation nette entre les voitures vendues aux particuliers et celles qui roulent toute la journée avec un chauffeur VTC. Le problème, c'est que les BYD e5 et e7 sont devenues les reines des flottes de VTC en Chine. Et quand une marque devient synonyme de taxi, difficile ensuite de la vendre comme un choix premium à un acheteur privé.
La gamme Linghui reprend des modèles existants avec un nouveau badge. La Linghui e5, basée sur la Qin Plus EV, mesure 4,80 m de long et développe 100 kW. La e7, dérivée du Sealion 06, monte à 130 kW. La e9 récupère la plateforme de la berline Han avec ses 150 kW et son empattement de 2,92 m. Et puis il y a la M9, un monospace hybride rechargeable de 5,20 m de long combinant un moteur 1.5L et un bloc électrique de 200 kW. Tous utilisent la fameuse batterie Blade de BYD, celle qui a passé le test de pénétration par clou sans prendre feu.
BYD n'invente rien avec cette approche. Geely utilise déjà sa marque Maple pour isoler ses véhicules de VTC de son image principale. Et pour cause : GAC Aion et Neta ont vu leurs ventes particuliers s'effondrer après être devenues trop présentes dans les flottes de transport. Neta frôle même la faillite. Quand les acheteurs voient une voiture partout sur les plateformes de VTC, ils lui collent automatiquement une étiquette "bon marché" qui devient impossible à décoller.
C'est plutôt malin comme manœuvre. BYD veut conquérir le segment premium avec ses marques Denza et Yangwang, mais ses modèles d'entrée de gamme envahissent les rues chinoises en tant que taxis. Créer Linghui permet de continuer à vendre massivement aux flottes sans contaminer l'image des gammes Dynasty et Ocean. Une sorte de firewall commercial en fait. Reste à voir si les consommateurs chinois feront vraiment la différence entre un Linghui e9 et une BYD Han quand les deux voitures se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
