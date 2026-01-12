Mais pourquoi BYD lance une nouvelle marque ?

On en dit quoi ?



C'est plutôt malin comme manœuvre. BYD veut conquérir le segment premium avec ses marques Denza et Yangwang, mais ses modèles d'entrée de gamme envahissent les rues chinoises en tant que taxis. Créer Linghui permet de continuer à vendre massivement aux flottes sans contaminer l'image des gammes Dynasty et Ocean. Une sorte de firewall commercial en fait. Reste à voir si les consommateurs chinois feront vraiment la différence entre un Linghui e9 et une BYD Han quand les deux voitures se ressemblent comme deux gouttes d'eau.