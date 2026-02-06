BYD aurait mis son usine turque en pause, et la Turquie n'est pas contente

On en dit quoi ?



C'est un peu le serpent qui se mord la queue. BYD veut contourner les taxes européennes en produisant localement, mais hésite à s'engager face aux incertitudes du marché. La Turquie offre pourtant des conditions intéressantes : coûts réduits, accès au marché européen, soutien politique. Maintenant, le pays se retrouve avec un terrain vide et des promesses non tenues. On comprend la contrariété des responsables turcs.