1ère bêta pour iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4
Quelques jours après la version finale d'iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3, Apple sort ce soir la première bêta d'iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4 ! Comme d'habitude, il faudra faire preuve d'un peu de patience au niveau des téléchargements, surtout que beaucoup espèrent —mais peut-être en vain— des nouveautés du côté de Siri !
Rappelons — s'il est encore besoin — que ces versions d’essai sont ouvertes à l’ensemble des développeurs inscrits au programme Apple. Cela inclut aussi ceux disposant d’un compte gratuit, à condition néanmoins d’avoir activé un profil développeur sur un appareil compatible. Les mises à jour s’installent directement depuis la rubrique Mise à jour logicielle des Réglages ou des Réglages Système.
Avant de s’aventurer sur le terrain des bugs et de l’autonomie en baisse, il est indispensable d’effectuer une sauvegarde (et, au passage, de vérifier que vous en avez bien une récente) — en particulier s’il s’agit de votre appareil principal (qu’il vaut d’ailleurs mieux éviter). On ne le répétera jamais assez : les bêtas sont instables et peuvent provoquer des dysfonctionnements — temporaires ou définitifs — sur votre smartphone, votre tablette, votre montre ou votre ordinateur.
Le temps de les installer et de vous révéler les surprises de cette update !
Maintenant qu'iOS 26.3 est arrivé, il est désormais temps de passer à la suite ! Pour autant, beaucoup risquent d'être déçus car Apple aurait retardé l'arrivée de Siri intelligent à iOS 26.5, voire pire iOS 27 estimant que l'assistant ne répondait pas encore à ses exigences.
Pour le cycle iOS 26, neuf pictogrammes validés par le Consortium Unicode devraient faire leur apparition, parmi lesquels un trognon de pomme, des danseurs de ballet, un nuage de combat, une orque ou encore un coffre au trésor. Ces ajouts, présentés dès l’été 2025, devraient logiquement être intégrés avec iOS 26.4.
Du côté des applications, Freeform pourrait enfin accueillir une fonction très attendue : les dossiers. Après l’introduction des tableaux dans iOS 26.2, cette évolution permettrait de mieux organiser les projets complexes. Elle pourrait aussi marquer les premiers pas des améliorations promises dans le cadre d’Apple Creator Studio, Apple ayant déjà annoncé des fonctionnalités et contenus premium à venir pour Freeform.
iOS 26.4 pourrait également étendre AutoFill aux cartes bancaires ajoutées dans des applications tierces, avec une proposition automatique d’enregistrement dans le trousseau iCloud. Une évolution simple, mais très pratique. D’autres éléments, comme un mystérieux Sports Tier lié à l’app Apple TV ou un nouveau système de vérification de l’intégrité des appareils avant l’accès aux services Apple, sont aussi dans les cartons.
Comment installer les bêtas ?
Et la suite ?
