Comment Tesla veut révolutionner le stockage d'énergie en France
Par Laurence - Publié le
En début d'année, Tesla a déployé un gigantesque système de stockage par batterie, aux alentours de Reims. Ce projet stratégique est appelé à devenir le plus important jamais installé sur le territoire et vise à renforcer l’équilibre du réseau électrique et à mieux intégrer la production issue des énergies renouvelables.
Dévoilé en 2024 et entré en service début janvier 2026, le projet est porté par TagEnergy, spécialiste du développement de projets solaires et de stockage. Ce dernier a fait le choix de s’appuyer sur la technologie Megapack de Tesla. Au total, 140 unités ont été commandées pour équiper le site de Cernay-lès-Reims.
Avec une puissance de 240 MW et une capacité de stockage de 480 MWh, cette batterie est censé couvrir jusqu’à 20 % des besoins électriques du département de la Marne, qui compte plus de 500 000 habitants. Elle interviendra principalement lors des pics de consommation ou lorsque la production d’électricité renouvelable est insuffisante, jouant un rôle d’amortisseur pour le réseau.
Le développement de l’énergie solaire et éolienne pose un défi bien connu : leur intermittence. Le stockage devient donc un maillon essentiel pour éviter les pertes d’énergie et sécuriser l’alimentation électrique.
Grâce au Megapack, l’électricité produite en excès — lors de périodes très ensoleillées ou venteuses — peut être stockée, puis restituée lorsque la demande augmente. Ce mécanisme permet d’optimiser l’usage d’une électricité bas carbone, tout en réduisant la pression sur les centrales pilotables. Pour TagEnergy, ce projet marque une étape stratégique. Le groupe prévoit d’accélérer fortement ses investissements en France dès 2025, avec une combinaison de projets solaires et de solutions de stockage à grande échelle.
Outre ses véhicules électriques, le stockage d’énergie représente désormais un pilier de l'activité de Tesla. Sa Megafactory, dédiée à la production du Megapack, affiche une capacité annuelle de 40 GWh. Face à une demande mondiale en forte croissance, Tesla prévoit également l’ouverture d’une seconde usine à Shanghai, attendue dès l’an prochain. Cette diversification permet au groupe d’Elon Musk de s’imposer comme un acteur clé de la transition énergétique, bien au-delà du secteur automobile.
L’installation de cette batterie géante près de Reims s’inscrit dans une dynamique plus large : réduire la dépendance énergétique, renforcer la résilience du réseau et faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables. Avec ce projet, le stockage d’énergie change clairement d’échelle en France. Et il pourrait bien servir de modèle pour d’autres infrastructures similaires dans les années à venir.
Une infrastructure clé pour le réseau électrique
Optimiser le stockage et la distribution d'énergie
Qu'en penser ?
