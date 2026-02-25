Comment Tesla veut révolutionner le stockage d'énergie en France

Qu'en penser ?



L’installation de cette batterie géante près de Reims s’inscrit dans une dynamique plus large : réduire la dépendance énergétique, renforcer la résilience du réseau et faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables. Avec ce projet, le stockage d’énergie change clairement d’échelle en France. Et il pourrait bien servir de modèle pour d’autres infrastructures similaires dans les années à venir.