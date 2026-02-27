Le Tesla Model Y 7 places est disponible en Europe, livré en avril

Paris, le 27 février 2026 - Après avoir lancé fin 2025, la version la plus accessible de son SUV polyvalent, puis sa déclinaison encore plus efficiente en début d’année, Tesla continue de diversifier sa gamme Model Y.

La marque propose désormais une option 7 places.



Le Model Y 7 places est conçu pour offrir une polyvalence maximale aux familles. Exclusive au Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale, cette option est désormais disponible à la commande en France avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 629 km (WLTP).



Famille, amis et tout l'équipement nécessaire



Avec l’ajout d’une troisième rangée de sièges, le Model Y accède à un nouveau degré de polyvalence. Le Model Y 7 places est idéal pour les familles avec enfants. Il offre la modularité nécessaire pour accueillir tous les membres de la famille, les amis et leurs équipements.



Cette configuration introduit une troisième rangée avec deux sièges orientés vers l'avant, qui se rabattent à plat. Cela permet d'accueillir plus de passagers en cas de besoin, tout en offrant la meilleure capacité de chargement de sa catégorie une fois les sièges rabattus. Aucun compromis nécessaire. L'accès à la troisième rangée est facile grâce aux boutons d'accès situés sur le dossier de chaque siège extérieur de la deuxième rangée. En appuyant sur ces boutons, la deuxième rangée coulisse vers l'avant et se rabat pour faciliter l'entrée et la sortie en toute aisance.





Le Model Y 7 places offre jusqu’à 2 040 litres de volume de chargement



Conçu dès l’origine comme un véhicule électrique, il profite de l’absence de moteur thermique à l’avant et de réservoir de carburant à l’arrière pour offrir 117 litres de rangement sous le capot avant et 363 litres derrière la troisième rangée. Ainsi, même avec 7 passagers confortablement installés dans l’habitacle, vous pouvez loger 2 valises cabine dans le coffre arrière et 2 grands sacs dans le coffre avant. Une fois la troisième rangée rabattue à plat, un volume de 753 litres permet d’accueillir facilement poussettes, trottinettes, lits pliables et bien plus encore.



Une expérience haut de gamme pour chaque passager



Le Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale 7 places offre une expérience de voyage confortable à tous ses passagers. L'éclairage d'ambiance immersif associé à des matériaux doux au toucher apporte une touche de raffinement, s'appuyant sur le design et sur les caractéristiques emblématiques ayant été intégrées à la gamme Model Y l’an dernier.

À l’avant, les passagers bénéficient d’un écran tactile de 16 pouces, simple et intuitif, piloté par le logiciel exclusif conçu par Tesla. Les sièges avant chauffants et ventilés grand confort assurent une température idéale en toutes circonstances grâce à une synchronisation automatique avec la climatisation.



À l’arrière, les passagers disposent d’un écran tactile de 8 pouces dédié au divertissement, aux jeux vidéo et aux réglages de confort de l’habitacle. Grâce à la compatibilité Bluetooth, il est possible de connecter des casques individuels pour regarder ses films ou ses séries préférés – une solution idéale pour divertir les enfants lors des longs trajets.



Les passagers de la troisième rangée bénéficient d’une garde au toit confortable grâce à leur emplacement sous la lunette arrière. Deux ports USB-C permettent de recharger des appareils mobiles en toute simplicité.



Le Model Y intègre un vitrage acoustique intégral ainsi que des suspensions aux réglages optimisés : il offre ainsi une tenue de route fluide, une direction précise et un voyage silencieux à tous les passagers. Le toit panoramique en verre offre une vue vaste et dégagée, tandis que le puissant système audio (qui comprend 15 haut-parleurs et 1 caisson de basses) procure une expérience d’écoute immersive dans l’ensemble de l’habitacl