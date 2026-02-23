Véhicules autonomes : Uber mise sur le Français Electra pour la recharge en Europe

Qu'en penser ?



À ce stade, Uber propose déjà des services de robotaxis dans quatre villes américaines, mais aussi à Dubaï, Abou Dhabi et Riyad. Ces services reposent sur des partenariats avec des spécialistes du secteur, dont Waymo (filiale d’Alphabet) et le groupe chinois WeRide.



Avec cet investissement massif dans la recharge, Uber envoie un signal clair : le véhicule autonome n’est plus un simple pari technologique, mais un chantier industriel à part entière. Reste à savoir si la promesse d’une mobilité autonome rentable et généralisée pourra enfin passer du stade des tests à celui du déploiement à grande échelle.