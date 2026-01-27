Bonne nouvelle : les ventes de voitures électriques explosent de 30% en Europe en 2025

On en dit quoi ?



Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'électrique s'impose, le thermique recule vraiment. Mais attention, la route vers le 100% électrique est encore longue. Pour atteindre les objectifs européens de CO2 en 2030, la part de marché des voitures électriques devrait encore presque tripler, et on n'y est pas. De plus, le marché global reste bien en dessous des niveaux d'avant-Covid, à 10,8 millions de véhicules contre 15 millions avant la pandémie, c'est aussi à prendre en compte. La transition avance bien, et on s'en réjouit, mais elle est loin d'être terminée. Bon et vous, vous passez quand à l'électrique ?