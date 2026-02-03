Le malus au poids est (finalement) reporté pour les voitures électriques en 2026

Qu'en penser ?



Ce dossier s’inscrit dans un cadre plus large de durcissement du bonus-malus écologique. Depuis plusieurs années, les seuils de déclenchement sont abaissés et les barèmes renforcés, afin d’orienter le marché vers des véhicules plus sobres, tant en émissions qu’en ressources.



Si les voitures électriques restent, pour l’instant, protégées du malus au poids, la tendance générale va vers une réduction progressive des exemptions, à mesure que ces modèles deviennent majoritaires et que leurs caractéristiques évoluent.