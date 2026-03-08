Actualité
Bon plan : un Tesla Model Y dès 549€/mois sans apport

Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan

2 commentaires
Notre partenaire Localease, spécialisé dans le leasing de voiture électrique et hybride à tarif très avantageux, propose en ce moment des Tesla Model Y sans apport à des prix bien plus intéressants que chez Tesla.

Le loueur a une quinzaine de modèles en stock disponibles en LLD (sans apport) avec :

✅ Inclus : perte financière
✅ Entretien
✅ Carte grise
✅ Assistance


Voici quelques exemples de LLD :



👤 LLD Particulier

• 49 mois / 40 000 km → 549€/mois (34€/mois de moins que sur le site Tesla)
• 37 mois / 30 000 km → 599€/mois


🏢 LLD Pro

• 49 mois / 40 000 km → 569€/mois
• 37 mois / 30 000 km → 639€/mois


👉 Les durées et kilométrages sont évidemment personnalisables

