Bon plan : un Tesla Model Y dès 549€/mois sans apport
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
Notre partenaire Localease, spécialisé dans le leasing de voiture électrique et hybride à tarif très avantageux, propose en ce moment des Tesla Model Y sans apport à des prix bien plus intéressants que chez Tesla.
Le loueur a une quinzaine de modèles en stock disponibles en LLD (sans apport) avec :
👤 LLD Particulier
👉 Les durées et kilométrages sont évidemment personnalisables
✅ Inclus : perte financière
✅ Entretien
✅ Carte grise
✅ Assistance
Voici quelques exemples de LLD :
