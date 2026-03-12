Fraude aux cartes grises : un scandale à 1,5 milliard d’euros

Une externalisation massive depuis 2017

Des « garages fantômes » au cœur des fraudes

Comment cela fonctionne ?

qu'en penser ?



En mettant en lumière ces dérives, la Cour des comptes souligne les limites d’une dématérialisation rapide des services publics lorsqu’elle n’est pas accompagnée de contrôles suffisants. L’externalisation des démarches d’immatriculation, pensée à l’origine pour simplifier les procédures administratives, a finalement ouvert la porte à des fraudes d’une ampleur inattendue.



Désormais, on peut se demander comment l’État parviendra à reprendre le contrôle d’un système devenu particulièrement vulnérable. Renforcement des contrôles, vérification plus stricte des habilitations ou reprise en main partielle par l’administration : plusieurs pistes sont sur la table pour tenter d’enrayer un phénomène qui fragilise à la fois les finances publiques et la sécurité routière.

Au cœur du problème,. Cette dernière a en effet transféré la gestion des cartes grises vers des opérateurs privés. Depuis, les préfectures ne délivrent plus directement les certificats d’immatriculation. L’enregistrement des véhicules est désormais confié à environ, notamment des garages ou des commerces automobiles.Pour ce faire, les opérateurs disposent d’un, ce qui leur permet d’effectuer les démarches pour leurs clients. Mais selon la Cour des comptes, cette externalisation massive s’est faite sans contrôles suffisants, ouvrantAu-delà des risques sécuritaires, la fraude représente également un manque à gagner important pour les finances publiques. La Cour des comptes estime que les taxes d’immatriculation non payées et les amendes impayées représentent déjà au moins 550 millions d’euros sur les deux années étudiées.L’une des principales failles du système concerne, un phénomène dénoncé depuis longtemps par. Ces entreprises parviennent à obtenir en ligne l’habilitation nécessaire pour accéder au système d’immatriculation, puis l’utilisent pour immatriculer des véhicules à grande échelle.Certaines de ces structures auraient réalisé des centaines de milliers d’opérations en quelques années. L’une d’elles aurait effectué 265 000 démarches en seulement trois ans. Selon les estimations partielles de la Cour des comptes,Les fraudeurs utilisent de nombreuses techniques pour exploiter les failles du système, certaines plus techs que d'autres. La Cour des comptes a identifié une trentaine de procédés différents, parmi lesquels, l’usurpation d’identité, la création de faux professionnels de l’automobile ou encore la très classique utilisation de sociétés écrans.Dans certains cas, ces manipulations permettent. Cette situation peut entraîner une impunité en cas d’infractions routières, les autorités étant incapables d’identifier les véritables propriétaires.