Réseaux sociaux interdits aux - de 15 ans : ce que prévoit la loi !

Une interdiction claire pour les moins de 15 ans

« Art. 6-9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement

et de partage de logiciels libres. » Article 1

Un calendrier de mise en œuvre progressif

Comment vérifier l’âge ? Les pistes envisagées

Des obligations renforcées pour les plateformes

« Art. 6-9.-III. - Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.

La promotion de produits ou de services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » Article 1

La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne s’accompagne d’une mention “produits dangereux pour les moins de quinze ans”. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l’intégralité de la promotion

Téléphones portables : un cadre renforcé au lycée

Et maintenant ?



Le texte va poursuivre son parcours parlementaire au Sénat. Des ajustements restent possibles, notamment sur les points les plus sensibles juridiquement. Mais le signal politique est clair : la France entend reprendre la main sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, au nom de la protection de leur développement et de leur santé mentale. Une chose est sûre : à l’approche de la rentrée 2026, les plateformes vont devoir se préparer à un changement de règles sans précédent sur le marché français.