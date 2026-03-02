En février, les ventes de voitures thermiques s’effondrent, l’électrique accélère

Qu'en penser ?



À ce stade de l’année, aucun signal clair de redressement ne se dessine pour le marché automobile français. Entre attentisme des consommateurs, transition énergétique coûteuse et calendrier produit parfois défavorable, les constructeurs avancent à vue.



Sur le plan des motorisations, les véhicules électriques et, dans une moindre mesure, les hybrides rechargeables sont les seuls segments en croissance, à la fois sur le mois de février et en cumul annuel. Cette progression reste toutefois largement soutenue par des dispositifs d’aides et par des livraisons différées. Dans ce contexte, le Tesla Model Y reprend la tête des ventes de voitures électriques, devant la Renault 5, qui demeure néanmoins l’un des lancements les plus réussis du début d’année.



Si certains modèles ou technologies continuent de tirer leur épingle du jeu, février 2026 confirme que le marché reste structurellement fragilisé. Sans amélioration rapide du contexte économique ou clarification durable des politiques publiques, 2026 pourrait bien s’inscrire comme l’une des années les plus difficiles de la décennie pour l’automobile en France.