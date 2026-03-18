BMW dévoile la nouvelle i3, sa première Série 3 100 % électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
BMW vient de présenter la nouvelle i3, deuxième modèle de sa plateforme Neue Klasse après le SUV iX3. Cette berline 100 % électrique reprend les codes de la Série 3 et annonce jusqu'à 900 km d'autonomie WLTP, avec une recharge de 400 km en seulement 10 minutes. Production prévue à Munich dès le mois d'août et premières livraisons à l'automne.
BMW recycle donc le nom i3 pour sa première berline Série 3 entièrement électrique. Attention, rien à voir avec la petite citadine à carrosserie carbone lancée en 2013 : on parle ici d'une berline de 4,76 m de long, construite sur la plateforme Neue Klasse qui équipe déjà le SUV iX3 disponible en concession.
La silhouette reprend les proportions classiques d'une Série 3 avec un long empattement de 2,90 m, des porte-à-faux courts et des passages de roues bien marqués. La face avant abandonne les quatre optiques rondes qui signaient les BMW depuis 50 ans au profit d'une nouvelle signature lumineuse qui fusionne calandre et projecteurs. A l'arrière, des feux horizontaux allongés finissent de moderniser l'ensemble. La voiture ne mesure que 40 mm de plus en hauteur qu'une Série 3 actuelle.
C'est le chiffre qui retient l'attention. La BMW i3 50 xDrive, seule version disponible au lancement, embarque deux moteurs électriques (un par essieu) pour une puissance combinée de 469 ch et 645 Nm de couple.
Pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 108,4 kWh sur une architecture 800 volts, et elle accepte jusqu'à 400 kW en courant continu, de quoi récupérer 400 km d'autonomie en 10 minutes sur une borne rapide. La voiture propose aussi la recharge bidirectionnelle : elle peut alimenter des appareils externes ou renvoyer de l'énergie vers le domicile.
L'intérieur reprend l'interface Panoramic iDrive déjà vue dans le SUV iX3, avec cette fine lame d'affichage qui court sur toute la largeur du pare-brise. L'unité de commande Heart of Joy, qui gère l'ensemble des fonctions de conduite, est annoncée dix fois plus réactive que les systèmes précédents.
BMW met aussi en avant un système de conduite assistée baptisé Symbiotic Drive. La production démarrera à l'usine historique de Munich en août, avec des premières livraisons à l'automne. Et pour ceux qui veulent encore plus de puissance, une version M à quatre moteurs (un par roue) sera dévoilée aux 24 Heures du Mans en juin.
900 km d'autonomie, c'est franchement pas mal, même s'il faudra confirmer tout ça lors de nos tests en conditions réelles. L'autre vraie question, c'est bien sûr le prix qui n'a toujours pas été communiqué, même si les estimations tournent autour d'un ticket d'entrée à 50 000 euros.
Une Tesla Model 3 se vend sous les 37 000 euros en France, ça commence à faire comme écart. En espérant que des versions plus accessibles arrivent assez vite, parce qu'à ce niveau de technologie, ce serait dommage de ne convaincre que les portefeuilles les plus garnis.
La Série 3 passe à l'électrique
BMW recycle donc le nom i3 pour sa première berline Série 3 entièrement électrique. Attention, rien à voir avec la petite citadine à carrosserie carbone lancée en 2013 : on parle ici d'une berline de 4,76 m de long, construite sur la plateforme Neue Klasse qui équipe déjà le SUV iX3 disponible en concession.
La silhouette reprend les proportions classiques d'une Série 3 avec un long empattement de 2,90 m, des porte-à-faux courts et des passages de roues bien marqués. La face avant abandonne les quatre optiques rondes qui signaient les BMW depuis 50 ans au profit d'une nouvelle signature lumineuse qui fusionne calandre et projecteurs. A l'arrière, des feux horizontaux allongés finissent de moderniser l'ensemble. La voiture ne mesure que 40 mm de plus en hauteur qu'une Série 3 actuelle.
900 km d'autonomie annoncés
C'est le chiffre qui retient l'attention. La BMW i3 50 xDrive, seule version disponible au lancement, embarque deux moteurs électriques (un par essieu) pour une puissance combinée de 469 ch et 645 Nm de couple.
Pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 108,4 kWh sur une architecture 800 volts, et elle accepte jusqu'à 400 kW en courant continu, de quoi récupérer 400 km d'autonomie en 10 minutes sur une borne rapide. La voiture propose aussi la recharge bidirectionnelle : elle peut alimenter des appareils externes ou renvoyer de l'énergie vers le domicile.
Habitacle et production
L'intérieur reprend l'interface Panoramic iDrive déjà vue dans le SUV iX3, avec cette fine lame d'affichage qui court sur toute la largeur du pare-brise. L'unité de commande Heart of Joy, qui gère l'ensemble des fonctions de conduite, est annoncée dix fois plus réactive que les systèmes précédents.
BMW met aussi en avant un système de conduite assistée baptisé Symbiotic Drive. La production démarrera à l'usine historique de Munich en août, avec des premières livraisons à l'automne. Et pour ceux qui veulent encore plus de puissance, une version M à quatre moteurs (un par roue) sera dévoilée aux 24 Heures du Mans en juin.
On en dit quoi ?
900 km d'autonomie, c'est franchement pas mal, même s'il faudra confirmer tout ça lors de nos tests en conditions réelles. L'autre vraie question, c'est bien sûr le prix qui n'a toujours pas été communiqué, même si les estimations tournent autour d'un ticket d'entrée à 50 000 euros.
Une Tesla Model 3 se vend sous les 37 000 euros en France, ça commence à faire comme écart. En espérant que des versions plus accessibles arrivent assez vite, parce qu'à ce niveau de technologie, ce serait dommage de ne convaincre que les portefeuilles les plus garnis.