Xiaomi renouvelle sa berline SU7 avec 902 km d'autonomie et du LiDAR de série
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi vient de lancer la nouvelle génération de sa berline électrique SU7 en Chine, avec des améliorations sur toute la ligne. Au programme, jusqu'à 902 km d'autonomie sur la version Pro, du LiDAR de série sur toutes les versions et un prix de départ toujours plancher. Les 15 000 premiers exemplaires sont partis en 34 minutes.
Le constructeur chinois décline toujours sa SU7 en trois versions. La Standard démarre à 219 900 yuans (environ 28 500 euros) avec 720 km d'autonomie CLTC et un moteur de 320 ch. La Pro, à 249 900 yuans, pousse l'autonomie à 902 km grâce à une batterie de 96,3 kWh. Et la Max, facturée 303 900 yuans (environ 39 000 euros), mise sur la performance avec deux moteurs pour un total de 690 ch et un 0 à 100 km/h en 3,08 secondes.
Les prix augmentent légèrement par rapport à la génération précédente, entre 10 000 et 14 000 yuans selon les versions. Toutes passent sur une plateforme haute tension en carbure de silicium, avec 752V pour les deux premières et 897V pour la Max. Xiaomi propose aussi une nouvelle teinte Capri Blue, des jantes de 20 pouces redessinées et un habitacle retravaillé avec éclairage d'ambiance dynamique.
C'est la grosse évolution de cette génération. Le LiDAR, réservé à la version Max sur le modèle précédent, est maintenant de série sur les trois déclinaisons. La puce de conduite autonome passe à 700 TOPS de puissance de calcul, contre 508 avant, avec en plus un radar 4D. Côté recharge, la version Max récupère 670 km d'autonomie en 15 minutes et passe de 10 à 80 % en une douzaine de minutes, sur des bornes suffisamment dimensionnées bien sûr. Sur la borne de votre village ça sera différent. La sécurité progresse aussi avec de l'acier à 2 200 MPa dans la structure et 9 airbags au lieu de 7.
Avec son tarif de départ à 219 900 yuans, la SU7 se positionne environ 15 600 yuans sous la Tesla Model 3 en Chine, tout en offrant plus d'autonomie (720 km contre 634 km) et du LiDAR de série. La première génération avait trouvé son public avec plus de 360 000 exemplaires livrés en 21 mois, ce qui en fait la berline la plus vendue au-dessus de 200 000 yuans dans le pays. Pour cette nouvelle mouture, Xiaomi avait reçu 89 000 précommandes en 24 heures dès janvier, et le jour du lancement, 15 000 unités sont parties en 34 minutes. Le constructeur vise 550 000 livraisons de véhicules électriques sur 2026, avec une production de plus de 16 000 unités par mois.
On parle quand même toujours d'un fabricant de smartphones qui se retrouve à rivaliser avec les meilleurs constructeurs en à peine deux ans. L'expertise en logiciel et en électronique, ça aide visiblement pas mal quand on fabrique une voiture.
Trois versions, trois niveaux de puissance
Le constructeur chinois décline toujours sa SU7 en trois versions. La Standard démarre à 219 900 yuans (environ 28 500 euros) avec 720 km d'autonomie CLTC et un moteur de 320 ch. La Pro, à 249 900 yuans, pousse l'autonomie à 902 km grâce à une batterie de 96,3 kWh. Et la Max, facturée 303 900 yuans (environ 39 000 euros), mise sur la performance avec deux moteurs pour un total de 690 ch et un 0 à 100 km/h en 3,08 secondes.
Les prix augmentent légèrement par rapport à la génération précédente, entre 10 000 et 14 000 yuans selon les versions. Toutes passent sur une plateforme haute tension en carbure de silicium, avec 752V pour les deux premières et 897V pour la Max. Xiaomi propose aussi une nouvelle teinte Capri Blue, des jantes de 20 pouces redessinées et un habitacle retravaillé avec éclairage d'ambiance dynamique.
Du LiDAR sur toute la gamme
C'est la grosse évolution de cette génération. Le LiDAR, réservé à la version Max sur le modèle précédent, est maintenant de série sur les trois déclinaisons. La puce de conduite autonome passe à 700 TOPS de puissance de calcul, contre 508 avant, avec en plus un radar 4D. Côté recharge, la version Max récupère 670 km d'autonomie en 15 minutes et passe de 10 à 80 % en une douzaine de minutes, sur des bornes suffisamment dimensionnées bien sûr. Sur la borne de votre village ça sera différent. La sécurité progresse aussi avec de l'acier à 2 200 MPa dans la structure et 9 airbags au lieu de 7.
Moins chère que la Tesla Model 3 en Chine
Avec son tarif de départ à 219 900 yuans, la SU7 se positionne environ 15 600 yuans sous la Tesla Model 3 en Chine, tout en offrant plus d'autonomie (720 km contre 634 km) et du LiDAR de série. La première génération avait trouvé son public avec plus de 360 000 exemplaires livrés en 21 mois, ce qui en fait la berline la plus vendue au-dessus de 200 000 yuans dans le pays. Pour cette nouvelle mouture, Xiaomi avait reçu 89 000 précommandes en 24 heures dès janvier, et le jour du lancement, 15 000 unités sont parties en 34 minutes. Le constructeur vise 550 000 livraisons de véhicules électriques sur 2026, avec une production de plus de 16 000 unités par mois.
On en dit quoi ?
On parle quand même toujours d'un fabricant de smartphones qui se retrouve à rivaliser avec les meilleurs constructeurs en à peine deux ans. L'expertise en logiciel et en électronique, ça aide visiblement pas mal quand on fabrique une voiture.