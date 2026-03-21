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Renault R-Space Lab : le Scénic du futur revient aux sources

Par Jérémy FDIDA - Publié le

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Lors de l’annonce de son nouveau programme futuReady, Renault a présenté le R-Space Lab, un concept-car qui préfigure le futur en piochant dans le passé. Le pari gagnant ?

Renault R-Space Lab : le Scénic du futur revient aux sources


Oh que le futur fait peur. Guerre, récession économique, rupture technologique qui annonce la mise au chômage de l’humanité... Dans ce cas, le meilleur moyen de faire accepter ce futur est de piocher dans le passé.

Aussi, lorsque Renault a mentionné son plan à venir, le constructeur s’est appuyé sur un concept-car directement inspiré du premier Scénic et nommé R-Space Lab.

Renault R-Space Lab : le Scénic du futur revient aux sources


Le futur de demain est le présent de maintenant



Cette conférence a été rassurante sur le plan stratégique. Renault mise sur l’électrification au sens large (hybride, PHEV et tout électrique). Mais pas que.

Renault R-Space Lab : le Scénic du futur revient aux sources


Plutôt que de se borner (vous l’avez ?) avec une conception traditionnelle, le constructeur français revoit sa copie. Bonjour l’agilité et le développement du véhicule en parallèle du software. Une méthode de développement issue de l'informatique, appliquée à l’auto par Tesla et reprise par d’autres constructeurs comme Rivian ou Xiaomi.

Une nouvelle plate-forme est également prévue. Nommée RGEV medium 2.0, elle se sert de la structure de la batterie comme élément de châssis. Là encore, c’est inspiré des constructeurs outsiders.

En revanche, point de moteur synchrone à aimant permanent. Renault reste fidèle à son rotor bobiné, désormais à sa 3e génération et affichant un meilleur rendement à haute vitesse, le point problématique historique de cette technologie. La taille est réduite, comme pour BYD (par exemple), en intégrant tous les éléments annexes au groupe motopropulseur.

Le nouveau groupe motopropulseur compact qui intègre chargeur, onduleur, transfo, etc. La routine aujourd'hui.
Le nouveau groupe motopropulseur compact qui intègre chargeur, onduleur, transfo, etc. La routine aujourd'hui.


Comptez 275 ch par bloc moteur. Il peut y en avoir un par essieu.

Un Renault Scénic du futur : le retour du monospace



Si la définition du SUV prête à débattre, celle du monospace met tout le monde d’accord.

Un concept lancé par Renault d’ailleurs, avec l’Espace. Puis, en 1991, issu du coup de crayon d’Anne Asensio, est révélé le Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, plus communément appelé Scénic.

Le concept car S.C.E.N.I.C
Le concept car S.C.E.N.I.C


Le style doit vous rappeler la Twingo.
Le style doit vous rappeler la Twingo.


Le style "side pannel" en ellipse plébiscité par Patrick Le Quément.
Le style "side pannel" en ellipse plébiscité par Patrick Le Quément.


le dégagement de l'espace entre les sièges avant est repris dans le concept R-Space Lab.
le dégagement de l'espace entre les sièges avant est repris dans le concept R-Space Lab.


Comme le passé fait vendre et que les SUV font généralement aujourd’hui 1,87 m de large pour 2,5 places à l’arrière et 4,8 m de long, cette idée de véhicule monocorps « compact » (4,5 m de long) offrant 3 vraies places à l’arrière (avec des dossiers inclinables, s’il vous plaît) apporte un peu de fraîcheur.

L'espace à bord et la sensation d'espace à bord ne sont pas apportés par les mêmes éléments.
L'espace à bord et la sensation d'espace à bord ne sont pas apportés par les mêmes éléments.


Les astuces de conception misent sur le gain de place et l’aspect pratique. Les airbags latéraux logés dans les sièges, l’écran panoramique avancé dans l’habitacle qui parcourt toute la largeur de la planche de bord et dégage l’espace à l’avant, ou encore la conception de la boîte à gants qui libère l’espace aux jambes des passagers : tout rappelle l’esprit du concept des années 90.

Une approche réellement orientée Tech



Outre la plateforme, la batterie, le moteur... bref, le hardware, la partie software n’est pas en reste. Le système est entièrement codéveloppé avec Google et pensé pour être intuitif. Il y aura forcément de l’IA dedans, avec une approche didactique. Le communiqué parle même d’un éthylotest tactile… Et quand on voit l'efficacité d'Automotiv Automotiv, on ne peut que présager du bon.

L'écran panoramique reculé, déjà aperçu à peu près chez tout le monde.
L'écran panoramique reculé, déjà aperçu à peu près chez tout le monde.


Attention tout de même à parfaitement intégrer les fonctions à l’usage. Les gens cherchent avant tout la simplicité.

Pas moins de 16 véhicules pour 2030



Quand la base est bonne, les déclinaisons s’enchaînent. Ça permet d’occuper le terrain et de proposer des variantes. Attention tout de même à ne pas refaire le coup des SUV tous les 5 cm. Mais les 16 véhicules annoncés sont tous segments et toutes motorisations confondues.

On en dit quoi ?



C’est bieng, comme dirait Zizou. Renault adopte la recette qui fait actuellement ses preuves. Le software est intrinsèquement lié au hardware. C’est ce qui a fait le succès de Tesla, ce qui a été repris par Rivian et Xiaomi. La force de Renault est sa capacité à faire des châssis et à parfaire des mises au point procurant de bonnes sensations de conduite. La preuve avec le torque vectoring (contrôle vectoriel du couple) implanté dans l’A390. Un vrai avantage face aux outsiders. Reste à voir si la sauce prendra...