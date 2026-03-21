Renault R-Space Lab : le Scénic du futur revient aux sources
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Lors de l’annonce de son nouveau programme futuReady, Renault a présenté le R-Space Lab, un concept-car qui préfigure le futur en piochant dans le passé. Le pari gagnant ?
Oh que le futur fait peur. Guerre, récession économique, rupture technologique qui annonce la mise au chômage de l’humanité... Dans ce cas, le meilleur moyen de faire accepter ce futur est de piocher dans le passé.
Aussi, lorsque Renault a mentionné son plan à venir, le constructeur s’est appuyé sur un concept-car directement inspiré du premier Scénic et nommé R-Space Lab.
Cette conférence a été rassurante sur le plan stratégique. Renault mise sur l’électrification au sens large (hybride, PHEV et tout électrique). Mais pas que.
Plutôt que de se borner (vous l’avez ?) avec une conception traditionnelle, le constructeur français revoit sa copie. Bonjour l’agilité et le développement du véhicule en parallèle du software. Une méthode de développement issue de l'informatique, appliquée à l’auto par Tesla et reprise par d’autres constructeurs comme Rivian ou Xiaomi.
Une nouvelle plate-forme est également prévue. Nommée RGEV medium 2.0, elle se sert de la structure de la batterie comme élément de châssis. Là encore, c’est inspiré des constructeurs outsiders.
En revanche, point de moteur synchrone à aimant permanent. Renault reste fidèle à son rotor bobiné, désormais à sa 3e génération et affichant un meilleur rendement à haute vitesse, le point problématique historique de cette technologie. La taille est réduite, comme pour BYD (par exemple), en intégrant tous les éléments annexes au groupe motopropulseur.
Comptez 275 ch par bloc moteur. Il peut y en avoir un par essieu.
Si la définition du SUV prête à débattre, celle du monospace met tout le monde d’accord.
Un concept lancé par Renault d’ailleurs, avec l’Espace. Puis, en 1991, issu du coup de crayon d’Anne Asensio, est révélé le Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, plus communément appelé Scénic.
Comme le passé fait vendre et que les SUV font généralement aujourd’hui 1,87 m de large pour 2,5 places à l’arrière et 4,8 m de long, cette idée de véhicule monocorps « compact » (4,5 m de long) offrant 3 vraies places à l’arrière (avec des dossiers inclinables, s’il vous plaît) apporte un peu de fraîcheur.
Les astuces de conception misent sur le gain de place et l’aspect pratique. Les airbags latéraux logés dans les sièges, l’écran panoramique avancé dans l’habitacle qui parcourt toute la largeur de la planche de bord et dégage l’espace à l’avant, ou encore la conception de la boîte à gants qui libère l’espace aux jambes des passagers : tout rappelle l’esprit du concept des années 90.
Outre la plateforme, la batterie, le moteur... bref, le hardware, la partie software n’est pas en reste. Le système est entièrement codéveloppé avec Google et pensé pour être intuitif. Il y aura forcément de l’IA dedans, avec une approche didactique. Le communiqué parle même d’un éthylotest tactile… Et quand on voit l'efficacité d'Automotiv Automotiv, on ne peut que présager du bon.
Attention tout de même à parfaitement intégrer les fonctions à l’usage. Les gens cherchent avant tout la simplicité.
Quand la base est bonne, les déclinaisons s’enchaînent. Ça permet d’occuper le terrain et de proposer des variantes. Attention tout de même à ne pas refaire le coup des SUV tous les 5 cm. Mais les 16 véhicules annoncés sont tous segments et toutes motorisations confondues.
C’est
Oh que le futur fait peur. Guerre, récession économique, rupture technologique qui annonce la mise au chômage de l’humanité... Dans ce cas, le meilleur moyen de faire accepter ce futur est de piocher dans le passé.
Aussi, lorsque Renault a mentionné son plan à venir, le constructeur s’est appuyé sur un concept-car directement inspiré du premier Scénic et nommé R-Space Lab.
Le futur de demain est le présent de maintenant
Cette conférence a été rassurante sur le plan stratégique. Renault mise sur l’électrification au sens large (hybride, PHEV et tout électrique). Mais pas que.
Plutôt que de se borner (vous l’avez ?) avec une conception traditionnelle, le constructeur français revoit sa copie. Bonjour l’agilité et le développement du véhicule en parallèle du software. Une méthode de développement issue de l'informatique, appliquée à l’auto par Tesla et reprise par d’autres constructeurs comme Rivian ou Xiaomi.
Une nouvelle plate-forme est également prévue. Nommée RGEV medium 2.0, elle se sert de la structure de la batterie comme élément de châssis. Là encore, c’est inspiré des constructeurs outsiders.
En revanche, point de moteur synchrone à aimant permanent. Renault reste fidèle à son rotor bobiné, désormais à sa 3e génération et affichant un meilleur rendement à haute vitesse, le point problématique historique de cette technologie. La taille est réduite, comme pour BYD (par exemple), en intégrant tous les éléments annexes au groupe motopropulseur.
Comptez 275 ch par bloc moteur. Il peut y en avoir un par essieu.
Un Renault Scénic du futur : le retour du monospace
Si la définition du SUV prête à débattre, celle du monospace met tout le monde d’accord.
Un concept lancé par Renault d’ailleurs, avec l’Espace. Puis, en 1991, issu du coup de crayon d’Anne Asensio, est révélé le Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, plus communément appelé Scénic.
Comme le passé fait vendre et que les SUV font généralement aujourd’hui 1,87 m de large pour 2,5 places à l’arrière et 4,8 m de long, cette idée de véhicule monocorps « compact » (4,5 m de long) offrant 3 vraies places à l’arrière (avec des dossiers inclinables, s’il vous plaît) apporte un peu de fraîcheur.
Les astuces de conception misent sur le gain de place et l’aspect pratique. Les airbags latéraux logés dans les sièges, l’écran panoramique avancé dans l’habitacle qui parcourt toute la largeur de la planche de bord et dégage l’espace à l’avant, ou encore la conception de la boîte à gants qui libère l’espace aux jambes des passagers : tout rappelle l’esprit du concept des années 90.
Une approche réellement orientée Tech
Outre la plateforme, la batterie, le moteur... bref, le hardware, la partie software n’est pas en reste. Le système est entièrement codéveloppé avec Google et pensé pour être intuitif. Il y aura forcément de l’IA dedans, avec une approche didactique. Le communiqué parle même d’un éthylotest tactile… Et quand on voit l'efficacité d'Automotiv Automotiv, on ne peut que présager du bon.
Attention tout de même à parfaitement intégrer les fonctions à l’usage. Les gens cherchent avant tout la simplicité.
Pas moins de 16 véhicules pour 2030
Quand la base est bonne, les déclinaisons s’enchaînent. Ça permet d’occuper le terrain et de proposer des variantes. Attention tout de même à ne pas refaire le coup des SUV tous les 5 cm. Mais les 16 véhicules annoncés sont tous segments et toutes motorisations confondues.
On en dit quoi ?
C’est
bieng, comme dirait Zizou. Renault adopte la recette qui fait actuellement ses preuves. Le software est intrinsèquement lié au hardware. C’est ce qui a fait le succès de Tesla, ce qui a été repris par Rivian et Xiaomi. La force de Renault est sa capacité à faire des châssis et à parfaire des mises au point procurant de bonnes sensations de conduite. La preuve avec le torque vectoring (contrôle vectoriel du couple) implanté dans l’A390. Un vrai avantage face aux outsiders. Reste à voir si la sauce prendra...