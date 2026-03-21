Renault R-Space Lab : le Scénic du futur revient aux sources

Le futur de demain est le présent de maintenant

Le nouveau groupe motopropulseur compact qui intègre chargeur, onduleur, transfo, etc. La routine aujourd'hui.

Un Renault Scénic du futur : le retour du monospace

Le concept car S.C.E.N.I.C

Le style doit vous rappeler la Twingo.

Le style "side pannel" en ellipse plébiscité par Patrick Le Quément.

le dégagement de l'espace entre les sièges avant est repris dans le concept R-Space Lab.

L'espace à bord et la sensation d'espace à bord ne sont pas apportés par les mêmes éléments.

Une approche réellement orientée Tech

L'écran panoramique reculé, déjà aperçu à peu près chez tout le monde.

Pas moins de 16 véhicules pour 2030

On en dit quoi ?



C’est bieng , comme dirait Zizou. Renault adopte la recette qui fait actuellement ses preuves. Le software est intrinsèquement lié au hardware. C’est ce qui a fait le succès de Tesla, ce qui a été repris par Rivian et Xiaomi. La force de Renault est sa capacité à faire des châssis et à parfaire des mises au point procurant de bonnes sensations de conduite. La preuve avec le torque vectoring (contrôle vectoriel du couple) implanté dans l’A390. Un vrai avantage face aux outsiders. Reste à voir si la sauce prendra...

Oh que le futur fait peur. Guerre, récession économique, rupture technologique qui annonce la mise au chômage de l’humanité... Dans ce cas, le meilleur moyen de faireest deAussi, lorsque Renault a mentionné son, le constructeur s’est appuyé sur unet nomméCette conférence a été rassurante sur le plan stratégique. Renault mise sur(hybride, PHEV et tout électrique). Mais pas que.Plutôt que de se borner (vous l’avez ?) avec une conception traditionnelle, le constructeur français revoit sa copie. Bonjour. Une méthode de, appliquée à l’auto paret reprise par d’autres constructeurs commeouUneest également prévue. Nomméeelle se sert de la. Là encore, c’est inspiré des constructeurs outsiders.En revanche, point de moteur synchrone à aimant permanent. Renault reste fidèle à son, désormais à saet affichant un, le point problématique historique de cette technologie. La taille est réduite, comme pour BYD (par exemple), en intégrantComptezpar bloc moteur. Il peut y en avoir un par essieu.Un conceptd’ailleurs, avec l’Espace. Puis, en, issu du coup de crayon d’Anne Asensio, est révélé le, plus communément appeléComme le passé fait vendre et que les SUV font généralement aujourd’hui 1,87 m de large pour 2,5 places à l’arrière et 4,8 m de long, cette idée de véhicule« compact » (4,5 m de long) offrant(avec des dossiers inclinables, s’il vous plaît) apporte un peu de fraîcheur.Les astuces de conception misent sur leet l’. Les, l’écran panoramique avancé dans l’habitacle qui parcourt toute la largeur de la planche de bord et dégage l’espace à l’avant, ou encore la conception de la boîte à gants qui libère l’espace aux jambes des passagers : tout rappelleOutre la plateforme, la batterie, le moteur... bref, le hardware, la partien’est pas en reste. Le système est entièrementet pensé pour être. Il y aura forcément de l’IA dedans, avec une approche didactique. Le communiqué parle même d’un… Et quand on voit l'efficacité d', on ne peut que présager du bon.Attention tout de même à parfaitement intégrer les fonctions à l’usage. Les gens cherchent avant tout la simplicité.Quand la base est bonne, les déclinaisons s’enchaînent. Ça permet d’occuper le terrain et de proposer des variantes. Attention tout de même à ne pas refaire le coup des SUV tous les 5 cm. Mais lessont tous segments et