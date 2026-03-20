Renault rappelle des R5 et R4 électriques pour un défaut de batterie

On en dit quoi ?



Dix-neuf véhicules en France, c'est un rappel très ciblé. Le fait que Renault ait réagi vite et que le défaut soit limité à un seul lot de cellules est plutôt rassurant. On apprécie quand même que Renault prenne tout en charge (pour le coup c'est normal, toutes les R5 et R4 sont toujours sous garantie), parce que remplacer une batterie entière, clairement, c'est un vrai budget...