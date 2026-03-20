Renault rappelle des R5 et R4 électriques pour un défaut de batterie
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault lance un rappel sur quelques R5 et R4 électriques produites entre décembre 2025 et janvier 2026. Un défaut sur les cellules de batterie fournies par AESC pourrait provoquer un court-circuit interne et, dans le pire des cas, un départ de feu.
Le défaut vient d'une anomalie de production chez le fournisseur de cellules AESC. Sur certains lots, l'anode peut se décoller à l'intérieur de la cellule, ce qui endommage le collecteur de courant et le séparateur. Le risque : un court-circuit interne dans le pack de traction de 52 kWh, qui contient quatre modules de 46 cellules NMC chacun.
Avant d'en arriver là, les premiers symptômes seraient une perte d'autonomie ou des difficultés à recharger le véhicule. Dans le scénario le plus extrême, un emballement thermique pourrait survenir. Renault précise qu'aucun cas n'a été signalé chez un client.
La fenêtre de production touchée est courte : du 12 décembre 2025 au 28 janvier 2026. En France, il n'y a que 19 véhicules qui sont concernés, dont 13 Renault 5 et 6 Renault 4. En Allemagne, le chiffre tombe seulement à 4 unités. La Nissan Micra électrique, qui partage la même plateforme, n'est pas concernée a priori. Renault communique sur un défaut isolé, sur un lot de cellules, identifié et corrigé rapidement chez le fournisseur.
L'intervention consiste à remplacer l'intégralité du pack batterie, une opération qui coûte plusieurs milliers d'euros. Bonne nouvelle quand même : Renault prend tout en charge et les propriétaires concernés n'auront rien à débourser. La campagne de rappel a démarré le 10 mars et les clients sont contactés directement par le constructeur. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier votre numéro de châssis sur le site officiel de Renault.
Dix-neuf véhicules en France, c'est un rappel très ciblé. Le fait que Renault ait réagi vite et que le défaut soit limité à un seul lot de cellules est plutôt rassurant. On apprécie quand même que Renault prenne tout en charge (pour le coup c'est normal, toutes les R5 et R4 sont toujours sous garantie), parce que remplacer une batterie entière, clairement, c'est un vrai budget...
Un problème d'anode
Le défaut vient d'une anomalie de production chez le fournisseur de cellules AESC. Sur certains lots, l'anode peut se décoller à l'intérieur de la cellule, ce qui endommage le collecteur de courant et le séparateur. Le risque : un court-circuit interne dans le pack de traction de 52 kWh, qui contient quatre modules de 46 cellules NMC chacun.
Avant d'en arriver là, les premiers symptômes seraient une perte d'autonomie ou des difficultés à recharger le véhicule. Dans le scénario le plus extrême, un emballement thermique pourrait survenir. Renault précise qu'aucun cas n'a été signalé chez un client.
Très peu de véhicules concernés
La fenêtre de production touchée est courte : du 12 décembre 2025 au 28 janvier 2026. En France, il n'y a que 19 véhicules qui sont concernés, dont 13 Renault 5 et 6 Renault 4. En Allemagne, le chiffre tombe seulement à 4 unités. La Nissan Micra électrique, qui partage la même plateforme, n'est pas concernée a priori. Renault communique sur un défaut isolé, sur un lot de cellules, identifié et corrigé rapidement chez le fournisseur.
Un remplacement complet du pack
L'intervention consiste à remplacer l'intégralité du pack batterie, une opération qui coûte plusieurs milliers d'euros. Bonne nouvelle quand même : Renault prend tout en charge et les propriétaires concernés n'auront rien à débourser. La campagne de rappel a démarré le 10 mars et les clients sont contactés directement par le constructeur. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier votre numéro de châssis sur le site officiel de Renault.
On en dit quoi ?
Dix-neuf véhicules en France, c'est un rappel très ciblé. Le fait que Renault ait réagi vite et que le défaut soit limité à un seul lot de cellules est plutôt rassurant. On apprécie quand même que Renault prenne tout en charge (pour le coup c'est normal, toutes les R5 et R4 sont toujours sous garantie), parce que remplacer une batterie entière, clairement, c'est un vrai budget...