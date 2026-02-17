Renault mise sur le superhybride et promet plus de 1 000 km d'autonomie. C’est quoi ça encore ?

On en dit quoi ?



Renault, qui a longtemps été en avance sur l'électrique avec la Zoé (ma voiture du quotidien), se retrouve aujourd'hui à chercher des alternatives. Le superhybride, c'est une façon d'avouer que le tout-électrique ne prend pas assez vite en Europe. Mais bon, si ça permet d'avoir des voitures qui roulent à l'électrique 90 % du temps avec 1 000 km d'autonomie totale, pourquoi pas. En tout cas, c'est une technologie que les constructeurs chinois maîtrisent déjà très bien, et Renault a intérêt à ne pas arriver trop tard sur ce segment.