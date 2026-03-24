Subaru E-Outback : le break surélevé passe au 100 % électrique avec 523 km d'autonomie

On en dit quoi ?



Subaru joue une carte intéressante. Plutôt que de se lancer dans un SUV coupé générique, la marque électrifie son modèle le plus emblématique en gardant tout ce qui fait son identité : l'intégrale, la garde au sol, le côté baroudeur assumé. A 52 990 euros avec 523 km d'autonomie et un chargeur AC 22 kW de série, l'E-Outback se positionne bien face aux breaks électriques du segment. Reste à vérifier si les promesses tout-terrain tiennent la route.