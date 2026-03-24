Subaru E-Outback : le break surélevé passe au 100 % électrique avec 523 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Subaru lance la production de l'E-Outback, déclinaison entièrement électrique de son break surélevé légendaire. Fabriqué à l'usine de Gunma Yajima au Japon, là même où le premier Outback est sorti en 1995, ce modèle est un virage pour le constructeur.
L’E-Outback est le premier véhicule électrique conçu et calibré en interne par Subaru, avec une approche intégrale pensée maison. La plateforme électrique fait partie de la famille e‑TNGA développée en commun avec Toyota, mais la gestion des deux moteurs, la mécatronique 4×4 et la mise au point globale restent entièrement assurées par Subaru. Le choix du site de Gunma Yajima pour la production, est un clin d'oeil assumé à l'histoire de l'Outback, né exactement au même endroit il y a trente ans.
Du coup, on retrouve la recette qui a fait le succès du modèle thermique : un break surélevé avec une garde au sol de 211 mm, une capacité de traction de 1 500 kg et un coffre de 633 litres. Sauf que cette fois, tout fonctionne sur batterie.
Subaru a opté pour une batterie de 74,7 kWh alimentant deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 280 kW, soit 375 chevaux. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,5 secondes.
L'autonomie grimpe jusqu'à 523 km en cycle WLTP. La recharge rapide en courant continu accepte jusqu'à 150 kW, de quoi passer de 10 à 80 % en environ 28 minutes. Et ça fonctionne même par moins dix degrés. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 22 kW permet une charge complète en moins de quatre heures. C'est du AC triphasé de série, pas en option.
La transmission intégrale permanente est assurée par les deux moteurs, un sur chaque essieu. Subaru a intégré son double X-MODE avec deux réglages : Neige/Terre et Neige Profonde/Boue. Le Grip Control, un régulateur tout-terrain qui maintient une vitesse constante entre 2 et 10 km/h dans les passages délicats, complète le dispositif.
En France, l'E-Outback sera disponible dès juin 2026 en deux finitions, 4XPerience et 4XPerience+, à partir de 52 990 euros. Subaru propose aussi un financement sur dix ans à 549 euros par mois sans apport. La garantie couvre dix ans ou 200 000 km.
Subaru joue une carte intéressante. Plutôt que de se lancer dans un SUV coupé générique, la marque électrifie son modèle le plus emblématique en gardant tout ce qui fait son identité : l'intégrale, la garde au sol, le côté baroudeur assumé. A 52 990 euros avec 523 km d'autonomie et un chargeur AC 22 kW de série, l'E-Outback se positionne bien face aux breaks électriques du segment. Reste à vérifier si les promesses tout-terrain tiennent la route.
Un Outback électrique pensé de A à Z
L’E-Outback est le premier véhicule électrique conçu et calibré en interne par Subaru, avec une approche intégrale pensée maison. La plateforme électrique fait partie de la famille e‑TNGA développée en commun avec Toyota, mais la gestion des deux moteurs, la mécatronique 4×4 et la mise au point globale restent entièrement assurées par Subaru. Le choix du site de Gunma Yajima pour la production, est un clin d'oeil assumé à l'histoire de l'Outback, né exactement au même endroit il y a trente ans.
Du coup, on retrouve la recette qui a fait le succès du modèle thermique : un break surélevé avec une garde au sol de 211 mm, une capacité de traction de 1 500 kg et un coffre de 633 litres. Sauf que cette fois, tout fonctionne sur batterie.
Batterie, autonomie et recharge
Subaru a opté pour une batterie de 74,7 kWh alimentant deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 280 kW, soit 375 chevaux. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,5 secondes.
L'autonomie grimpe jusqu'à 523 km en cycle WLTP. La recharge rapide en courant continu accepte jusqu'à 150 kW, de quoi passer de 10 à 80 % en environ 28 minutes. Et ça fonctionne même par moins dix degrés. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 22 kW permet une charge complète en moins de quatre heures. C'est du AC triphasé de série, pas en option.
Transmission intégrale, X-MODE et prix français
La transmission intégrale permanente est assurée par les deux moteurs, un sur chaque essieu. Subaru a intégré son double X-MODE avec deux réglages : Neige/Terre et Neige Profonde/Boue. Le Grip Control, un régulateur tout-terrain qui maintient une vitesse constante entre 2 et 10 km/h dans les passages délicats, complète le dispositif.
En France, l'E-Outback sera disponible dès juin 2026 en deux finitions, 4XPerience et 4XPerience+, à partir de 52 990 euros. Subaru propose aussi un financement sur dix ans à 549 euros par mois sans apport. La garantie couvre dix ans ou 200 000 km.
On en dit quoi ?
Subaru joue une carte intéressante. Plutôt que de se lancer dans un SUV coupé générique, la marque électrifie son modèle le plus emblématique en gardant tout ce qui fait son identité : l'intégrale, la garde au sol, le côté baroudeur assumé. A 52 990 euros avec 523 km d'autonomie et un chargeur AC 22 kW de série, l'E-Outback se positionne bien face aux breaks électriques du segment. Reste à vérifier si les promesses tout-terrain tiennent la route.