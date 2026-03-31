ChatGPT est disponible sur CarPlay avec iOS 26.4
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 26.4, Apple ouvre CarPlay aux applications d’IA conversationnelle, et OpenAI s’engouffre déjà dans la brèche. ChatGPT s’invite désormais à bord, avec une expérience 100 % vocale pensée pour la conduite. Une évolution qui pourrait bien transformer votre voiture en véritable assistant intelligent.
Apple a discrètement fait évoluer CarPlay avec iOS 26.4 en ajoutant une nouvelle catégorie d’applications autorisées : les apps conversationnelles basées sur la voix. Jusqu’ici, CarPlay était plutôt restrictif, limitant les applications à quelques usages bien définis (navigation, musique, messages…).
Cette ouverture marque donc un tournant. Quelques jours après cette mise à jour, OpenAI a déployé une version compatible de son app ChatGPT pour iPhone, désormais accessible sur l’écran de la voiture.
Sans surprise, l’expérience a été pensée pour respecter les règles strictes d’Apple en matière de sécurité. Dans CarPlay, ChatGPT fonctionne uniquement à la voix. Il n'y a aucune interface textuelle, aucune réponse affichée à l’écran. Bref, une interaction exclusivement orale !
L’interface est minimaliste avec un bouton pour terminer la conversation et un bouton pour activer/désactiver le micro. Tout le reste passe par la parole, à l’image du mode vocal déjà disponible sur iPhone.
Ce fonctionnement n’est pas un choix d’OpenAI, mais une obligation imposée par Apple. Les apps conversationnelles doivent en effet privilégier la voix comme mode principal, éviter les éléments visuels distrayants et répondre aux requêtes sans nécessiter d’interaction tactile. Le but est de garantir une utilisation compatible avec la conduite, sans détourner l’attention du conducteur.
ChatGPT devient ainsi la première grande application d’IA à proposer une intégration native dans CarPlay. Une avance qui pourrait rapidement être suivie par Google avec Gemini et bien d’autres assistants IA conversationnels.
Cette évolution pose une question intéressante : l’IA va-t-elle devenir un compagnon de route aussi essentiel que la navigation ou la musique ? Avec cette ouverture aux applications conversationnelles, Apple amorce une transformation de CarPlay.
Jusqu’ici centré sur la navigation, la communication, et le divertissement, le système pourrait donc évoluer vers une interface plus intelligente, capable de répondre à des questions, d’aider à planifier et d’interagir de manière naturelle.
L’arrivée de ChatGPT dans CarPlay illustre une tendance plus large : l’intégration de l’IA dans tous les environnements du quotidien. Reste à voir si les utilisateurs adopteront ces assistants vocaux en situation de conduite… et comment Apple encadrera leur évolution. Mais une chose est sûre : CarPlay entre dans une nouvelle ère, où la voix et l’IA prennent le volant.
Une nouveauté rendue possible par iOS 26.4
Apple a discrètement fait évoluer CarPlay avec iOS 26.4 en ajoutant une nouvelle catégorie d’applications autorisées : les apps conversationnelles basées sur la voix. Jusqu’ici, CarPlay était plutôt restrictif, limitant les applications à quelques usages bien définis (navigation, musique, messages…).
Cette ouverture marque donc un tournant. Quelques jours après cette mise à jour, OpenAI a déployé une version compatible de son app ChatGPT pour iPhone, désormais accessible sur l’écran de la voiture.
Une expérience 100 % vocale
Sans surprise, l’expérience a été pensée pour respecter les règles strictes d’Apple en matière de sécurité. Dans CarPlay, ChatGPT fonctionne uniquement à la voix. Il n'y a aucune interface textuelle, aucune réponse affichée à l’écran. Bref, une interaction exclusivement orale !
L’interface est minimaliste avec un bouton pour terminer la conversation et un bouton pour activer/désactiver le micro. Tout le reste passe par la parole, à l’image du mode vocal déjà disponible sur iPhone.
Ce fonctionnement n’est pas un choix d’OpenAI, mais une obligation imposée par Apple. Les apps conversationnelles doivent en effet privilégier la voix comme mode principal, éviter les éléments visuels distrayants et répondre aux requêtes sans nécessiter d’interaction tactile. Le but est de garantir une utilisation compatible avec la conduite, sans détourner l’attention du conducteur.
ChatGPT, pionnier de l’IA sur CarPlay
ChatGPT devient ainsi la première grande application d’IA à proposer une intégration native dans CarPlay. Une avance qui pourrait rapidement être suivie par Google avec Gemini et bien d’autres assistants IA conversationnels.
Cette évolution pose une question intéressante : l’IA va-t-elle devenir un compagnon de route aussi essentiel que la navigation ou la musique ? Avec cette ouverture aux applications conversationnelles, Apple amorce une transformation de CarPlay.
Jusqu’ici centré sur la navigation, la communication, et le divertissement, le système pourrait donc évoluer vers une interface plus intelligente, capable de répondre à des questions, d’aider à planifier et d’interagir de manière naturelle.
Qu'en penser ?
L’arrivée de ChatGPT dans CarPlay illustre une tendance plus large : l’intégration de l’IA dans tous les environnements du quotidien. Reste à voir si les utilisateurs adopteront ces assistants vocaux en situation de conduite… et comment Apple encadrera leur évolution. Mais une chose est sûre : CarPlay entre dans une nouvelle ère, où la voix et l’IA prennent le volant.