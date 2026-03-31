ChatGPT est disponible sur CarPlay avec iOS 26.4

Qu'en penser ?



L’arrivée de ChatGPT dans CarPlay illustre une tendance plus large : l’intégration de l’IA dans tous les environnements du quotidien. Reste à voir si les utilisateurs adopteront ces assistants vocaux en situation de conduite… et comment Apple encadrera leur évolution. Mais une chose est sûre : CarPlay entre dans une nouvelle ère, où la voix et l’IA prennent le volant.