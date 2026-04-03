Actualité
Auto

Vous partez en week-end en voiture électrique ? 2 mois gratuits chez Electra avec ce code promo !

Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan

4 commentaires
Si vous partez en week-end pour les fêtes de Pâques ou que vous faites souvent des longs trajets, voici un bon plan pour charger rapidement et surtout pas cher !

Vous partez en week-end en voiture électrique ? 2 mois gratuits chez Electra avec ce code promo !

A retenir :



-50% sur ta première charge avec le code MAC4EVER
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS


En effet, l'opérateur français Electra vient de baisser une nouvelle fois ses prix ! Désormais, il est possible de recharger sa voiture à seulement 29 centimes le kWh en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !

Electra - Stations de recharge

Electra - Stations de recharge

Electra Sas

Télécharger


0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois



Pour obtenir les meilleurs tarifs, le mieux est de passer par un abonnement sans engagement, qui peut être résilié à tout moment.

Vous partez en week-end en voiture électrique ? 2 mois gratuits chez Electra avec ce code promo !


Electra propose actuellement deux formules :

• 9,99€/mois et 0,29€/kWh
1,99€/mois et 0,39€/kWh


Le premier s'adresse surtout aux gros rouleurs (plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)

Vous partez en week-end en voiture électrique ? 2 mois gratuits chez Electra avec ce code promo !


Vous pouvez même bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS


En général, il sont rentables dès la seconde charge ! Vous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.

Vous partez en week-end en voiture électrique ? 2 mois gratuits chez Electra avec ce code promo !


Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier, le coût de la charge passe ainsi de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) !


Sachant que j'arrive à faire 300Km avec un seul plein sur ce modèle, cela revient à moins de 5€ les 100Km !

-50% sur ta première charge



Mieux encore, avec le code Mac4Ever, tu obtiens 50% sur ta première recharge, sur la formule classique (sans abonnement). Là encore, cela permet de tester le service à moindre frais.


Vous partez en week-end en voiture électrique ? 2 mois gratuits chez Electra avec ce code promo !


Et chez Electra, on peut même réserver sa borne un peu en avance, histoire de sécuriser sa place. Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.



Electra - Stations de recharge

Electra - Stations de recharge

Electra Sas

Télécharger


Electra est un opérateur français, offrant un réseau hyper fiable déployé en Europe. Et comme tu peux le voir, c'est aussi l'un des moins cher du marché !