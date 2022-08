Jaguar Land Rover investit dans les voitures électriques et connectées

À titre d’exemple, des services et des fonctionnalités tels que le Bluetooth, le GPS, la Wi-Fi, la 4 et la 5G, le régulateur de vitesse adaptatif, la recharge sans fil et la surveillance des angles morts seront tous testés pour la CEM par le centre.

Pour pallier ce manque d'anticipation, le groupe anglais a décidé de créer à Gaydon, au Royaume-Uni, une installation dédiée à l'électrification et la connectivité. C'est le Range Rover Sport qui bénéficie en premier de ces différents équipements comprenant un laboratoire de Compatibilité Electromagnétique (CEM) et deux chambres anéchoïques:permettant aux ingénieurs de tester les véhicules à grande vitesse, et des équipements d’évaluation des performances individuelles de composants, tels que des batteries ou des moteurs électriques.précise la marque. Rappelons que malgré le petit succès de l'i-Pace, précurseur des SUV électriques,Espérons que ces investissements permettent à cette marque emblématique de concurrencer rapidement les américains, qui propose déjà quantité de modèles 4x4 100% électriques et avec une électronique avancée -Rappelons que, une version revue et corrigée du premier modèle, très bien équipé, mais qui pêche par une rechargeun peu lente et un système multimédia clairement daté. En revanche, le véhicule était très plaisant à conduire et offre toujours des performances de premier ordre.