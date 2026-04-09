Paris perd 18 000 voitures par an depuis dix ans et ce n'est pas fini

On en dit quoi ?



La démotorisation des Parisiens est une réalité et elle ne date pas d'hier. Par contre, le fossé avec la banlieue est frappant : 31 % de baisse à Paris contre 5 % en petite couronne. C'est logique, quand on a le métro en bas de chez soi c'est plus facile de se passer de voiture que quand on habite en grande couronne sans gare à proximité. On aimerait bien que les alternatives à la voiture progressent aussi vite en banlieue qu'à Paris, parce que pour l'instant la démotorisation profite surtout à ceux qui ont déjà accès à tout.