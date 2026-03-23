L'Europe importe plus de voitures chinoises qu'elle n'en exporte vers la Chine, une première
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour la première fois, les importations de véhicules et de pièces chinoises vers l'Union européenne ont dépassé les exportations européennes vers la Chine. Le déficit atteint 6 milliards d'euros en 2025. En six ans, un excédent de 23 milliards s'est transformé en déficit, et les marques chinoises représentent désormais une voiture neuve sur dix vendues en Europe.
Les chiffres viennent du cabinet EY. Les exportations de véhicules et de pièces depuis l'UE vers la Chine ont chuté de 34 % en 2025, à 16 milliards d'euros. Depuis 2022, elles ont été divisées par deux. Dans le même temps, les importations chinoises ont grimpé de 8 % pour atteindre 22 milliards d'euros. En 2019, l'Europe affichait un excédent commercial de 23 milliards avec la Chine sur le secteur automobile. Six ans plus tard, c'est un déficit de 6 milliards. Le retournement est assez spectaculaire.
Il y a aujourd'hui une quarantaine de marques chinoises en vente sur le marché européen. Les cinq premières, MG, BYD, Jaecoo, Omoda et Leapmotor, concentrent 84 % des immatriculations chinoises. Et les volumes progressent vite : en décembre, les marques chinoises représentaient 9,5 % des ventes en Europe, soit quasiment une voiture sur dix. Sur l'ensemble de 2025, elles ont écoulé 810 982 véhicules, deux fois plus qu'en 2024.
Côté allemand, la situation est encore plus parlante. La Chine n'est plus que le sixième marché d'exportation pour les constructeurs allemands, alors qu'elle occupait la deuxième place il y a encore peu. Les exportations allemandes vers la Chine ont été divisées par deux depuis 2022, passant de 30 milliards à 13,6 milliards d'euros. Dans l'autre sens, les importations de véhicules chinois vers l'Allemagne ont grimpé de deux tiers, à 7,4 milliards. Si la tendance se poursuit, les deux courbes pourraient se croiser dès cette année.
Volkswagen, Mercedes et BMW résistent quand même mieux sur leur marché domestique que dans le reste de l'Europe. Mais ces constructeurs fabriquent aussi en Chine pour le marché local : la Mini (filiale BMW), le Cupra Tavascan (Volkswagen) et les Smart (Mercedes avec Geely) sortent d'usines chinoises.
Ce qui fait basculer les acheteurs, c'est le prix. Les données de LeaseLoco montrent que les mensualités de leasing des marques chinoises sont en moyenne 27 % inférieures à celles des marques européennes. Au Royaume-Uni, les marques chinoises représentent 18,1 % des demandes de leasing en 2026, contre 9,2 % en 2025, soit un doublement en un an. Les constructeurs chinois misent sur l'électrique, avec des modèles bien équipés et des autonomies compétitives, à des tarifs qui mettent la pression sur les européens.
En août 2025, les immatriculations de marques chinoises en Europe ont dépassé celles d'Audi (41 300 unités) et de Renault (37 800 unités), avec plus de 43 500 unités enregistrées, soit une hausse de 121 % sur un an.
Les chiffres sont assez clairs : la Chine est passée de challenger à concurrent direct sur le marché automobile européen en l'espace de quelques années. Les prix en leasing 27 % moins chers, c'est quand même un argument qui pèse, surtout sur le segment électrique où les européens peinent encore à proposer des modèles abordables. On ne peut pas vraiment conclure que les constructeurs européens ont perdu la partie, Volkswagen et BMW tiennent encore chez eux, tout comme Renault chez nous, mais le rapport de force a clairement changé. Et avec les batteries chinoises qui sont aussi comptées dans ces chiffres d'importation, la dépendance va bien au-delà des seules voitures.
Un renversement en six ans
Les chiffres viennent du cabinet EY. Les exportations de véhicules et de pièces depuis l'UE vers la Chine ont chuté de 34 % en 2025, à 16 milliards d'euros. Depuis 2022, elles ont été divisées par deux. Dans le même temps, les importations chinoises ont grimpé de 8 % pour atteindre 22 milliards d'euros. En 2019, l'Europe affichait un excédent commercial de 23 milliards avec la Chine sur le secteur automobile. Six ans plus tard, c'est un déficit de 6 milliards. Le retournement est assez spectaculaire.
Il y a aujourd'hui une quarantaine de marques chinoises en vente sur le marché européen. Les cinq premières, MG, BYD, Jaecoo, Omoda et Leapmotor, concentrent 84 % des immatriculations chinoises. Et les volumes progressent vite : en décembre, les marques chinoises représentaient 9,5 % des ventes en Europe, soit quasiment une voiture sur dix. Sur l'ensemble de 2025, elles ont écoulé 810 982 véhicules, deux fois plus qu'en 2024.
L'Allemagne en première ligne
Côté allemand, la situation est encore plus parlante. La Chine n'est plus que le sixième marché d'exportation pour les constructeurs allemands, alors qu'elle occupait la deuxième place il y a encore peu. Les exportations allemandes vers la Chine ont été divisées par deux depuis 2022, passant de 30 milliards à 13,6 milliards d'euros. Dans l'autre sens, les importations de véhicules chinois vers l'Allemagne ont grimpé de deux tiers, à 7,4 milliards. Si la tendance se poursuit, les deux courbes pourraient se croiser dès cette année.
Volkswagen, Mercedes et BMW résistent quand même mieux sur leur marché domestique que dans le reste de l'Europe. Mais ces constructeurs fabriquent aussi en Chine pour le marché local : la Mini (filiale BMW), le Cupra Tavascan (Volkswagen) et les Smart (Mercedes avec Geely) sortent d'usines chinoises.
Des prix 27 % moins chers en leasing
Ce qui fait basculer les acheteurs, c'est le prix. Les données de LeaseLoco montrent que les mensualités de leasing des marques chinoises sont en moyenne 27 % inférieures à celles des marques européennes. Au Royaume-Uni, les marques chinoises représentent 18,1 % des demandes de leasing en 2026, contre 9,2 % en 2025, soit un doublement en un an. Les constructeurs chinois misent sur l'électrique, avec des modèles bien équipés et des autonomies compétitives, à des tarifs qui mettent la pression sur les européens.
En août 2025, les immatriculations de marques chinoises en Europe ont dépassé celles d'Audi (41 300 unités) et de Renault (37 800 unités), avec plus de 43 500 unités enregistrées, soit une hausse de 121 % sur un an.
On en dit quoi ?
Les chiffres sont assez clairs : la Chine est passée de challenger à concurrent direct sur le marché automobile européen en l'espace de quelques années. Les prix en leasing 27 % moins chers, c'est quand même un argument qui pèse, surtout sur le segment électrique où les européens peinent encore à proposer des modèles abordables. On ne peut pas vraiment conclure que les constructeurs européens ont perdu la partie, Volkswagen et BMW tiennent encore chez eux, tout comme Renault chez nous, mais le rapport de force a clairement changé. Et avec les batteries chinoises qui sont aussi comptées dans ces chiffres d'importation, la dépendance va bien au-delà des seules voitures.