L'Europe importe plus de voitures chinoises qu'elle n'en exporte vers la Chine, une première

On en dit quoi ?



Les chiffres sont assez clairs : la Chine est passée de challenger à concurrent direct sur le marché automobile européen en l'espace de quelques années. Les prix en leasing 27 % moins chers, c'est quand même un argument qui pèse, surtout sur le segment électrique où les européens peinent encore à proposer des modèles abordables. On ne peut pas vraiment conclure que les constructeurs européens ont perdu la partie, Volkswagen et BMW tiennent encore chez eux, tout comme Renault chez nous, mais le rapport de force a clairement changé. Et avec les batteries chinoises qui sont aussi comptées dans ces chiffres d'importation, la dépendance va bien au-delà des seules voitures.