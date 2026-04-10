Ionity change ses tarifs et ça ne va pas vous plaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Le réseau de recharge rapide Ionity vient de modifier sa grille tarifaire en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Fini le prix unique au kWh, place à une tarification qui dépend de l'emplacement de la borne. Recharger sur autoroute va coûter un peu plus cher qu'avant, mais hors autoroute le prix baisse légèrement.
Jusqu'à présent, Ionity appliquait le même prix sur toutes ses bornes, peu importe leur localisation. C'était simple et ça évitait les mauvaises surprises. Sauf que voilà, tout ceci vient de changer. L'opérateur distingue désormais les bornes qui sont placées sur les aires d'autoroute de celles implantées ailleurs, et facture les premières plus cher. D'autres opérateurs comme TotalEnergies, Electra ou Atlante fonctionnaient déjà de cette manière. Ionity les rejoint donc, sans pour autant adopter une tarification dynamique à la Tesla, où les prix bougent en fonction de l'heure et du lieu.
Sans abonnement, le kWh passe de 0,55 à 0,51 euro hors autoroute, mais grimpe à 0,59 euro sur autoroute. Pour les abonnés Motion (5,99 euros par mois), c'est 0,38 euro hors autoroute contre 0,44 euro sur autoroute, alors que le tarif était fixé à 0,39 euro partout avant. Et pour les abonnés Power (11,99 euros par mois), on passe de 0,33 euro à 0,31 euro hors autoroute et 0,35 euro sur autoroute. Ceux qui rechargent en ville ou en périphérie y gagnent donc quelques centimes. Ceux qui comptent sur les bornes d'aires de service pour les longs trajets vont payer un peu plus.
Petit détail qui a son importance : ces nouveaux tarifs ne s'appliquent qu'aux recharges sans abonnement et aux nouveaux abonnements mensuels souscrits depuis le 12 février 2026. Si vous aviez un abonnement mensuel avant cette date, rien ne bouge pour le moment. Les abonnés annuels (Motion 365 et Power 365) gardent aussi leurs tarifs bloqués sur 12 mois, quelle que soit la date de souscription. Ionity a confirmé que les nouveaux abonnés ont été informés lors de leur souscription que les prix varient selon les bornes. Par contre, le changement n'a fait l'objet d'aucune annonce publique.
Sur le fond, cette évolution n'a rien de scandaleux. Différencier le prix entre autoroute et hors autoroute, c'est la norme chez la plupart des opérateurs. Pour ceux qui rechargent en dehors des aires, c'est même une bonne nouvelle puisque le kWh baisse. Par contre, la manière dont Ionity a géré la transition est assez bof. Pas de mail, pas de notification, rien. Les utilisateurs ont découvert les nouveaux prix en branchant leur voiture. Me concernant, étant abonné à l'année, je ne suis pas encore impacté, mais vu que je recharge toujours sur autoroute, je ne vous cache pas que je regrette un peu ces modifications…
La fin du tarif unique
Jusqu'à présent, Ionity appliquait le même prix sur toutes ses bornes, peu importe leur localisation. C'était simple et ça évitait les mauvaises surprises. Sauf que voilà, tout ceci vient de changer. L'opérateur distingue désormais les bornes qui sont placées sur les aires d'autoroute de celles implantées ailleurs, et facture les premières plus cher. D'autres opérateurs comme TotalEnergies, Electra ou Atlante fonctionnaient déjà de cette manière. Ionity les rejoint donc, sans pour autant adopter une tarification dynamique à la Tesla, où les prix bougent en fonction de l'heure et du lieu.
Du coup ça change quoi ?
Sans abonnement, le kWh passe de 0,55 à 0,51 euro hors autoroute, mais grimpe à 0,59 euro sur autoroute. Pour les abonnés Motion (5,99 euros par mois), c'est 0,38 euro hors autoroute contre 0,44 euro sur autoroute, alors que le tarif était fixé à 0,39 euro partout avant. Et pour les abonnés Power (11,99 euros par mois), on passe de 0,33 euro à 0,31 euro hors autoroute et 0,35 euro sur autoroute. Ceux qui rechargent en ville ou en périphérie y gagnent donc quelques centimes. Ceux qui comptent sur les bornes d'aires de service pour les longs trajets vont payer un peu plus.
Qui est concerné et qui y échappe
Petit détail qui a son importance : ces nouveaux tarifs ne s'appliquent qu'aux recharges sans abonnement et aux nouveaux abonnements mensuels souscrits depuis le 12 février 2026. Si vous aviez un abonnement mensuel avant cette date, rien ne bouge pour le moment. Les abonnés annuels (Motion 365 et Power 365) gardent aussi leurs tarifs bloqués sur 12 mois, quelle que soit la date de souscription. Ionity a confirmé que les nouveaux abonnés ont été informés lors de leur souscription que les prix varient selon les bornes. Par contre, le changement n'a fait l'objet d'aucune annonce publique.
On en dit quoi ?
Sur le fond, cette évolution n'a rien de scandaleux. Différencier le prix entre autoroute et hors autoroute, c'est la norme chez la plupart des opérateurs. Pour ceux qui rechargent en dehors des aires, c'est même une bonne nouvelle puisque le kWh baisse. Par contre, la manière dont Ionity a géré la transition est assez bof. Pas de mail, pas de notification, rien. Les utilisateurs ont découvert les nouveaux prix en branchant leur voiture. Me concernant, étant abonné à l'année, je ne suis pas encore impacté, mais vu que je recharge toujours sur autoroute, je ne vous cache pas que je regrette un peu ces modifications…