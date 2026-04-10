Ionity change ses tarifs et ça ne va pas vous plaire

On en dit quoi ?



Sur le fond, cette évolution n'a rien de scandaleux. Différencier le prix entre autoroute et hors autoroute, c'est la norme chez la plupart des opérateurs. Pour ceux qui rechargent en dehors des aires, c'est même une bonne nouvelle puisque le kWh baisse. Par contre, la manière dont Ionity a géré la transition est assez bof. Pas de mail, pas de notification, rien. Les utilisateurs ont découvert les nouveaux prix en branchant leur voiture. Me concernant, étant abonné à l'année, je ne suis pas encore impacté, mais vu que je recharge toujours sur autoroute, je ne vous cache pas que je regrette un peu ces modifications…