Lexus va bientôt prendre en charge CarKey
Par Vincent Lautier - Publié le
Des références à Lexus ont été trouvées dans le code d'Apple, ce qui confirme que la marque de luxe de Toyota va prochainement prendre en charge la fonctionnalité Car Key dans l'app Wallet de l'iPhone. La Lexus ES 2026 devrait être le premier modèle compatible.
MacRumors a repéré des références à Lexus dans le code backend d'Apple lié à la fonctionnalité Car Key. C'est exactement comme ça que le support pour Toyota avait été découvert avant d'être officiellement lancé sur le RAV4 2026 en février. Toyota a d'ailleurs confirmé que la Lexus ES 2026 serait le premier modèle de la marque à recevoir cette compatibilité, dans le cadre d'un nouveau système d'infodivertissement.
Lexus propose déjà son propre système de clé numérique via son application, mais il nécessite une connexion active aux serveurs de Toyota pour fonctionner. La version Apple est différente : la clé est stockée directement dans l'app Wallet et utilise le NFC pour le déverrouillage. Le mode Express permet d'ouvrir la voiture sans authentification, et la clé continue de fonctionner jusqu'à cinq heures après que la batterie de l'iPhone soit tombée à plat.
La liste des constructeurs qui prennent en charge la clé Apple s'allonge. BMW, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus, Mercedes et Volvo proposent déjà la fonctionnalité. Toyota a rejoint le groupe en février avec le RAV4 2026. L'année dernière, Apple avait annoncé l'arrivée de 13 nouvelles marques, et Lexus n'en faisait pas partie. C'est donc un ajout qui va au-delà de ce qui avait été prévu.
On ne sait pas encore si d'autres modèles Lexus seront compatibles, ni si les véhicules déjà sur la route pourront bénéficier d'une mise à jour. Mais en général, quand un constructeur commence avec un modèle, le support s'étend assez vite aux suivants.
Lexus qui rejoint la liste, c'est un bon signal pour ceux qui hésitaient entre une marque compatible et une qui ne l'était pas. Ça confirme que la fonctionnalité est en train de devenir un standard chez les constructeurs.
La clé numérique Apple arrive chez Lexus
MacRumors a repéré des références à Lexus dans le code backend d'Apple lié à la fonctionnalité Car Key. C'est exactement comme ça que le support pour Toyota avait été découvert avant d'être officiellement lancé sur le RAV4 2026 en février. Toyota a d'ailleurs confirmé que la Lexus ES 2026 serait le premier modèle de la marque à recevoir cette compatibilité, dans le cadre d'un nouveau système d'infodivertissement.
Lexus propose déjà son propre système de clé numérique via son application, mais il nécessite une connexion active aux serveurs de Toyota pour fonctionner. La version Apple est différente : la clé est stockée directement dans l'app Wallet et utilise le NFC pour le déverrouillage. Le mode Express permet d'ouvrir la voiture sans authentification, et la clé continue de fonctionner jusqu'à cinq heures après que la batterie de l'iPhone soit tombée à plat.
Quelles voitures sont déjà compatibles ?
La liste des constructeurs qui prennent en charge la clé Apple s'allonge. BMW, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus, Mercedes et Volvo proposent déjà la fonctionnalité. Toyota a rejoint le groupe en février avec le RAV4 2026. L'année dernière, Apple avait annoncé l'arrivée de 13 nouvelles marques, et Lexus n'en faisait pas partie. C'est donc un ajout qui va au-delà de ce qui avait été prévu.
On ne sait pas encore si d'autres modèles Lexus seront compatibles, ni si les véhicules déjà sur la route pourront bénéficier d'une mise à jour. Mais en général, quand un constructeur commence avec un modèle, le support s'étend assez vite aux suivants.
On en dit quoi ?
Lexus qui rejoint la liste, c'est un bon signal pour ceux qui hésitaient entre une marque compatible et une qui ne l'était pas. Ça confirme que la fonctionnalité est en train de devenir un standard chez les constructeurs.