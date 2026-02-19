Toyota ajoute Apple Car Key sur le RAV4

On en dit quoi ?



C'est donc une bonne nouvelle pour les propriétaires de Toyota qui sont aussi des utilisateurs d'iPhone. Avoir sa clé de voiture dans le Wallet ou sur l'Apple Watch, c'est le genre de truc qui simplifie vraiment le quotidien. Mais l'abonnement à 15 dollars par mois pour une fonction que d'autres offrent gratuitement, c'est quand même pas donné. On aurait aimé que Toyota joue le jeu sans conditions, d'autant que la partie technique est gérée côté Apple.