Toyota ajoute Apple Car Key sur le RAV4
Par Vincent Lautier - Publié le
Toyota a activé le support d'Apple Car Key sur le RAV4 2026, qui devient son tout premier véhicule compatible avec la clé numérique d'Apple. La technologie Ultra Wideband permet d'approcher du véhicule avec un iPhone en poche ou une Apple Watch au poignet pour le déverrouiller et le démarrer, sans rien sortir. Mais attention, il y a un abonnement mensuel une fois l'essai gratuit terminé.
Un propriétaire a vendu la mèche
C'est un utilisateur de Reddit qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde. En décrivant son expérience avec son RAV4 2026 tout neuf, il a expliqué pouvoir approcher sa voiture, ouvrir la portière et démarrer le moteur sans sortir son iPhone de la poche. Toyota a confirmé l'info dans la foulée : Apple Car Key est bien disponible sur certaines finitions du RAV4 2026 aux États-Unis. La fonctionnalité utilise l'Ultra Wideband pour l'entrée passive, et il faut un iPhone 11 ou plus récent (les iPhone SE et l'iPhone 16e sont exclus) ou une Apple Watch Series 6 minimum. Bonne nouvelle si votre iPhone tombe en rade de batterie : le mode Power Reserve garde toujours la clé NFC active.
D'autres modèles Toyota et Lexus au programme
Toyota a d'ailleurs confirmé que d'autres modèles 2026 suivront, en fonction des finitions et des packs d'équipement. On parle par exemple du Camry, du Grand Highlander, du Land Cruiser, du Prius, du Tacoma, du Crown et du Crown Signia. Côté Lexus, la nouvelle ES 2026 sera la première à en profiter. La clé se gère directement dans l'app Wallet d'Apple (ou Google et Samsung Wallet d'ailleurs), et on peut partager l'accès avec cinq conducteurs. Apple avait annoncé lors de la WWDC 2025 l'arrivée de Car Key chez 13 constructeurs supplémentaires, et Toyota fait visiblement partie du lot.
15 dollars par mois après l'essai gratuit
Par contre tout ceci a un prix. Pour utiliser cette clé numérique, il faut un abonnement actif au service Toyota Remote Connect. Un an d'essai gratuit est inclus à l'achat d'un véhicule neuf, mais après, c'est 15 dollars par mois. Pour une fonctionnalité que BMW ou Hyundai proposent sans frais supplémentaires, c'est quand même pas donné. Plus de 30 constructeurs proposent déjà Apple Car Ke. La page officielle d'Apple n'a même pas encore été mise à jour pour y ajouter le RAV4.
On en dit quoi ?
C'est donc une bonne nouvelle pour les propriétaires de Toyota qui sont aussi des utilisateurs d'iPhone. Avoir sa clé de voiture dans le Wallet ou sur l'Apple Watch, c'est le genre de truc qui simplifie vraiment le quotidien. Mais l'abonnement à 15 dollars par mois pour une fonction que d'autres offrent gratuitement, c'est quand même pas donné. On aurait aimé que Toyota joue le jeu sans conditions, d'autant que la partie technique est gérée côté Apple.