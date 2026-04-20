Apple Car Key arrive sur les véhicules électriques Tata en Inde
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple prépare l'intégration de sa fonctionnalité Car Key aux véhicules électriques de Tata, d'après des éléments repérés dans le backend d'Apple par MacRumors. Le constructeur indien, basé à Mumbai, devient le premier du pays à figurer sur la liste interne des véhicules compatibles avec la clé numérique d'Apple. Les modèles concernés ne sont pas encore connus.
La compatibilité a été repérée dans les serveurs d'Apple, où Tata apparaît dans la liste des constructeurs qui proposent l'intégration Car Key. Annoncée à la WWDC 2025, cette prise en charge faisait partie d'un lot de 13 nouvelles marques automobiles annoncées par Apple. Tata y figurait aux côtés de constructeurs déjà compatibles comme BMW, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus, Mercedes ou Volvo. Le constructeur indien est surtout connu en Europe pour ses camions et utilitaires, mais il est aussi un acteur important du marché des véhicules électriques en Inde avec des modèles comme le Nexon EV, le Punch EV ou le Harrier EV.
Pour rappel, Car Key, lancé en 2022, permet de déverrouiller et démarrer un véhicule compatible avec un iPhone ou une Apple Watch. La clé est stockée dans l'application Wallet, et il suffit d'approcher l'appareil du lecteur NFC du véhicule pour que le déverrouillage se fasse. Un simple contact sur la poignée de porte suffit. Face ID est proposé comme option de sécurité, mais Apple propose aussi un mode Express qui supprime l'authentification pour aller plus vite. La clé peut être partagée par AirDrop, iMessage, WhatsApp ou email, ce qui permet de prêter un accès à distance sans remettre de clé physique.
L'intégration de Tata dans le programme Car Key n'est pas anodine. L'Inde est devenue un marché prioritaire pour Apple, avec une croissance des ventes d'iPhone qui accélère chaque année. Intégrer un constructeur local, surtout le leader du segment électrique indien, c'est aussi renforcer la présence d'Apple dans la vie quotidienne d'un marché de plus d'un milliard de personnes. Les modèles Tata concernés ne sont pas encore connus, mais la Sierra EV et l'Avinya EV, prévus pour 2026, sont des candidats logiques vu leur positionnement haut de gamme.
C'est un petit pas côté produit, mais un signal intéressant côté stratégie. Apple pousse son intégration automobile bien au-delà des marques premium européennes et coréennes, et Tata lui ouvre les portes du plus gros marché automobile en croissance au monde. Pour les utilisateurs Apple en Inde, c'est une fonctionnalité qui rend l'iPhone un peu plus difficile à remplacer par un Android. Et pour Tata, c'est un argument de vente qui positionne ses véhicules électriques au même niveau d'intégration tech que des BMW ou des Mercedes, pour une fraction du prix. Le tout étant qu'Apple ne se fâche pas complètement avec l'Inde avec cette histoire d'amende record qu'elle risque dans le pays.
Tata, premier constructeur indien compatible
La compatibilité a été repérée dans les serveurs d'Apple, où Tata apparaît dans la liste des constructeurs qui proposent l'intégration Car Key. Annoncée à la WWDC 2025, cette prise en charge faisait partie d'un lot de 13 nouvelles marques automobiles annoncées par Apple. Tata y figurait aux côtés de constructeurs déjà compatibles comme BMW, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus, Mercedes ou Volvo. Le constructeur indien est surtout connu en Europe pour ses camions et utilitaires, mais il est aussi un acteur important du marché des véhicules électriques en Inde avec des modèles comme le Nexon EV, le Punch EV ou le Harrier EV.
Comment fonctionne la clé numérique Apple ?
Pour rappel, Car Key, lancé en 2022, permet de déverrouiller et démarrer un véhicule compatible avec un iPhone ou une Apple Watch. La clé est stockée dans l'application Wallet, et il suffit d'approcher l'appareil du lecteur NFC du véhicule pour que le déverrouillage se fasse. Un simple contact sur la poignée de porte suffit. Face ID est proposé comme option de sécurité, mais Apple propose aussi un mode Express qui supprime l'authentification pour aller plus vite. La clé peut être partagée par AirDrop, iMessage, WhatsApp ou email, ce qui permet de prêter un accès à distance sans remettre de clé physique.
L'Inde, un marché qui compte pour Apple
L'intégration de Tata dans le programme Car Key n'est pas anodine. L'Inde est devenue un marché prioritaire pour Apple, avec une croissance des ventes d'iPhone qui accélère chaque année. Intégrer un constructeur local, surtout le leader du segment électrique indien, c'est aussi renforcer la présence d'Apple dans la vie quotidienne d'un marché de plus d'un milliard de personnes. Les modèles Tata concernés ne sont pas encore connus, mais la Sierra EV et l'Avinya EV, prévus pour 2026, sont des candidats logiques vu leur positionnement haut de gamme.
On en dit quoi ?
C'est un petit pas côté produit, mais un signal intéressant côté stratégie. Apple pousse son intégration automobile bien au-delà des marques premium européennes et coréennes, et Tata lui ouvre les portes du plus gros marché automobile en croissance au monde. Pour les utilisateurs Apple en Inde, c'est une fonctionnalité qui rend l'iPhone un peu plus difficile à remplacer par un Android. Et pour Tata, c'est un argument de vente qui positionne ses véhicules électriques au même niveau d'intégration tech que des BMW ou des Mercedes, pour une fraction du prix. Le tout étant qu'Apple ne se fâche pas complètement avec l'Inde avec cette histoire d'amende record qu'elle risque dans le pays.