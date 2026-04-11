Le FSD Tesla approuvé aux Pays-Bas ! La conduite autonome arrive en Europe !

Entraîné sur des milliards de kilomètres de données de conduite dans le monde réel , il peut vous conduire presque partout sous votre supervision – des routes résidentielles aux rues de la ville et aux autoroutes Aucun autre véhicule ne peut faire cela. Nous sommes impatients d'apporter FSD Supervised à davantage de pays européens bientôt se gargarise Tesla.

– Plus de 1 600 000 km d’essais FSD (supervisés) sur les routes de l’UE

– Plus de 13 000 accompagnements de clients lors de leurs ventes

– Plus de 4 500 exécutions de scénarios de test sur piste

– Des milliers de pages de documentation écrite pour plus de 400 exigences de conformité

– Des dizaines d'études de recherche sur la performance et les résultats en matière de sécurité