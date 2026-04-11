Le FSD Tesla approuvé aux Pays-Bas ! La conduite autonome arrive en Europe !
Par Didier Pulicani - Publié le
FSD Supervised a été approuvé aux Pays-Bas et commencera à être déployé dans le pays sous peu !clame Tesla sur X depuis quelques heures.
Comme attendu, la conduite 100% autonome a donc été approuvée dans un pays européen, mais sous conditions : il faudra rester attentif et prêt à reprendre les commandes -il s'agit donc du FSD
supervisé.
Entraîné sur des milliards de kilomètres de données de conduite dans le monde réel, il peut vous conduire presque partout sous votre supervision – des routes résidentielles aux rues de la ville et aux autoroutesse gargarise Tesla.
Aucun autre véhicule ne peut faire cela.
Nous sommes impatients d'apporter FSD Supervised à davantage de pays européens bientôt
Le FSD Tesla approuvé aux Pays-Bas !
Après 14 milliards de kilomètres parcourir dans le monde, dont 1,6 million en Europe, le constructeur est donc le premier à parvenir à embrasser la législation du Vieux Continent.
Selon Tesla, cette conduite déléguée permet de réduire d'un facteur sept le nombre de collisions, à se demander si les humains seront autorisés à conduire dans un futur proche !
Le tarif est de 99€/mois ou 7500€ pour un tarif fixe illimité, sachant qu'aux USA, Elon Musk ne propose que l'abonnement.
Sur le site néérlandais, Tesla a publié une courte vidéo qui explique comment utiliser le FSD. Il faut en effet passer du temps dans la configurations pour établir les règles que l'on souhaite, comme la gestion des limitations de vitesse, le profil de conduite et les infos de visualisation.
Comme nous l'avions vu lors de nos tests à Marseille, il est en effet possible de donner un peu de latitude à la machine, afin qu'elle se fonde plus facilement dans la circulation. On peut par exemple l'autoriser à dépasser légèrement les limitations du compteur mais aussi à adopter une conduite plus ou moins dynamique.
Et la suite ?
Aux Pays-bas, l'homologation R171 a nécessité de nombreuses validations :
– Plus de 1 600 000 km d’essais FSD (supervisés) sur les routes de l’UE
– Plus de 13 000 accompagnements de clients lors de leurs ventes
– Plus de 4 500 exécutions de scénarios de test sur piste
– Des milliers de pages de documentation écrite pour plus de 400 exigences de conformité
– Des dizaines d'études de recherche sur la performance et les résultats en matière de sécurité
– Plus de 13 000 accompagnements de clients lors de leurs ventes
– Plus de 4 500 exécutions de scénarios de test sur piste
– Des milliers de pages de documentation écrite pour plus de 400 exigences de conformité
– Des dizaines d'études de recherche sur la performance et les résultats en matière de sécurité
Le pays va sans doute servir de test, et surtout, de moyen pour Tesla de faire un peu de lobbying au niveau européen pour étendre le FSD à tous ses voisins. Espérons que la législation européenne se cale rapidement sur les modèles américains et chinois plus libertaires sur le sujet, ce qui permettrait à nos constructeurs d'évoluer avec les mêmes règles sur le Vieux Continent que ses concurrents.