Le leasing social fait son retour en juin 2026

On en dit quoi ?



C'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages et travailleurs qui galèrent à boucler les fins de mois et qui voient le carburant grimper sans cesse. Doubler l'enveloppe et l'ouvrir aux gros rouleurs est aussi une décision intéressante, parce que ce sont précisément ces conducteurs qui pèsent le plus lourd dans les statistiques d'usage de la voiture en France.



Reste quand même un détail à surveiller : le succès des éditions précédentes avait été tel que les stocks s'étaient évaporés en quelques semaines. Avec 100 000 dossiers attendus, on imagine bien que les concessionnaires Renault et Stellantis vont avoir du mal à fournir tout le monde, et que la file d'attente risque d'être longue dès le lancement en juin.