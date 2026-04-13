Le leasing social fait son retour en juin 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Sébastien Lecornu vient de confirmer la relance du leasing social pour les voitures électriques. Le dispositif démarre en juin 2026 avec une nouveauté de taille : 100 000 véhicules au lieu de 50 000, dont la moitié réservée aux gros rouleurs. Mensualités sous 200 euros, sans apport, et toujours réservé aux ménages modestes.
Le Premier ministre a confirmé vendredi dernier la relance du dispositif lancé fin 2023. L'enveloppe est doublée par rapport à l'édition 2025 avec 100 000 véhicules attendus, et les premières livraisons sont prévues à partir de juin. Sébastien Lecornu veut visiblement profiter de la flambée des prix à la pompe pour pousser un peu plus les Français vers l'électrique. Le découpage est intéressant : 50 000 voitures pour les particuliers comme l'an dernier, et 50 000 supplémentaires réservées à un nouveau public, les gros rouleurs.
C'est la grosse nouveauté de cette édition 2026. Le gouvernement ouvre la mesure aux salariés qui passent leur vie sur la route, avec 50 000 véhicules réservés à cette nouvelle catégorie. Aides à domicile, aides-soignantes, infirmières libérales, artisans, agents publics, le Premier ministre a cité large. Les critères précis d'éligibilité, comme la distance domicile-travail et le kilométrage annuel à atteindre, seront fixés par le décret à venir. Côté revenus par contre, c'est clair : le plafond reste celui de l'édition précédente, soit 16 300 euros de revenu fiscal de référence par part, ce qui correspond grosso modo à des foyers touchant jusqu'à 2 000 euros net par mois.
À ce stade, le seul élément confirmé par Sébastien Lecornu est le plafond de 200 euros par mois, sans apport. La liste officielle des voitures éligibles, la durée du contrat et le kilométrage couvert n'ont pas encore été détaillés et seront fixés par décret avant le lancement. Si l'on se fie à l'édition 2025, qui sert vraisemblablement de base, on retrouverait plus de 25 véhicules tous fabriqués en Europe avec Renault et Stellantis en tête : R5, Mégane E-Tech, Peugeot e-208, Citroën ë-C3, Fiat Panda électrique ou encore Volkswagen ID.3. Mais il faudra attendre la publication officielle pour connaître la sélection définitive et les loyers par modèle.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages et travailleurs qui galèrent à boucler les fins de mois et qui voient le carburant grimper sans cesse. Doubler l'enveloppe et l'ouvrir aux gros rouleurs est aussi une décision intéressante, parce que ce sont précisément ces conducteurs qui pèsent le plus lourd dans les statistiques d'usage de la voiture en France.
Reste quand même un détail à surveiller : le succès des éditions précédentes avait été tel que les stocks s'étaient évaporés en quelques semaines. Avec 100 000 dossiers attendus, on imagine bien que les concessionnaires Renault et Stellantis vont avoir du mal à fournir tout le monde, et que la file d'attente risque d'être longue dès le lancement en juin.
Une enveloppe doublée et un calendrier fixé
Le Premier ministre a confirmé vendredi dernier la relance du dispositif lancé fin 2023. L'enveloppe est doublée par rapport à l'édition 2025 avec 100 000 véhicules attendus, et les premières livraisons sont prévues à partir de juin. Sébastien Lecornu veut visiblement profiter de la flambée des prix à la pompe pour pousser un peu plus les Français vers l'électrique. Le découpage est intéressant : 50 000 voitures pour les particuliers comme l'an dernier, et 50 000 supplémentaires réservées à un nouveau public, les gros rouleurs.
Les gros rouleurs entrent dans la danse
C'est la grosse nouveauté de cette édition 2026. Le gouvernement ouvre la mesure aux salariés qui passent leur vie sur la route, avec 50 000 véhicules réservés à cette nouvelle catégorie. Aides à domicile, aides-soignantes, infirmières libérales, artisans, agents publics, le Premier ministre a cité large. Les critères précis d'éligibilité, comme la distance domicile-travail et le kilométrage annuel à atteindre, seront fixés par le décret à venir. Côté revenus par contre, c'est clair : le plafond reste celui de l'édition précédente, soit 16 300 euros de revenu fiscal de référence par part, ce qui correspond grosso modo à des foyers touchant jusqu'à 2 000 euros net par mois.
Quels modèles et à quel prix ?
À ce stade, le seul élément confirmé par Sébastien Lecornu est le plafond de 200 euros par mois, sans apport. La liste officielle des voitures éligibles, la durée du contrat et le kilométrage couvert n'ont pas encore été détaillés et seront fixés par décret avant le lancement. Si l'on se fie à l'édition 2025, qui sert vraisemblablement de base, on retrouverait plus de 25 véhicules tous fabriqués en Europe avec Renault et Stellantis en tête : R5, Mégane E-Tech, Peugeot e-208, Citroën ë-C3, Fiat Panda électrique ou encore Volkswagen ID.3. Mais il faudra attendre la publication officielle pour connaître la sélection définitive et les loyers par modèle.
On en dit quoi ?
C'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages et travailleurs qui galèrent à boucler les fins de mois et qui voient le carburant grimper sans cesse. Doubler l'enveloppe et l'ouvrir aux gros rouleurs est aussi une décision intéressante, parce que ce sont précisément ces conducteurs qui pèsent le plus lourd dans les statistiques d'usage de la voiture en France.
Reste quand même un détail à surveiller : le succès des éditions précédentes avait été tel que les stocks s'étaient évaporés en quelques semaines. Avec 100 000 dossiers attendus, on imagine bien que les concessionnaires Renault et Stellantis vont avoir du mal à fournir tout le monde, et que la file d'attente risque d'être longue dès le lancement en juin.