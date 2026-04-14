J'ai testé le BMW iX3 en conduite autonome sur l'autoroute en France et c'est bluffant
Par Didier Pulicani - Publié le
Saviez-vous que le nouvel iX3 peut conduire (presque) tout seul sur l'autoroute en France dans une bonne partie de l'Europe ? (En Suisse, ce n'est pas encore légal)
La voiture peut en effet doubler et même se rabattre sans aucune intervention humaine, enfin presque ! Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo qui cumule déjà plusieurs millions de vues sur les réseaux :
Vous le savez, le problème aujourd'hui n'est pas tant de créer des voitures autonomes, mais bien de les faire certifier par les autorités, une première victoire pour BMW dont la technologie
Nous avons pu tester la chose à l'occasion d'un trajet autoroutier de plus 700km avec le nouvel iX3, qui fera l'objet d'un essai complet d'ici quelques semaines.
Comme vous pouvez le voir, en activant l'option, on peut non seulement lâcher les mains du volant, mais également changer de voie sans l'intervention physique du conducteur.
Via un simple clic sur le bouton ad-hoc, le système est enclenché, mais ce n'est pas encore suffisant. Pour vraiment lâcher les mains du volant, il faut que les deux barres de LED verticales soient allumées, comme sur l'image :
Autre condition, vous devez impérativement regarder la route. Une caméra vous surveille, mais vous pouvez quand-même manger, boire un coup ou avoir les mains occupées. En revanche, pas question de regarder sont téléphone ou de rester plongé sur l'écran trop longtemps... alors que le but de ne plus conduire, serait a priori d'être distrait. La voiture tolère quand-même quelques dizaines de secondes avec une attention limitée, un juste milieu qui permet d'éviter les bip-bip excessif comme sur certains modèles.
Si une véhicule vous précédant est trop lent, l'iX3 va alors proposer de doubler via une petite flèche sur l'instrumentation numérique. En théorie, elle a déjà vérifié qu'aucune voiture n'arrive dans votre angle mort :
Si la législation était plus souple, elle pourrait déjà doubler de façon 100% autonome. Mais au lieu de forcer sur le volant ou de mettre le clignotant, BMW a réussi à faire valider un petit regard dans le rétro (une seconde suffit). Le changement de voie est alors quasi immédiat.
Sur le papier, Tesla semble avoir une belle avance sur le sujet avec le FSD, qui a déjà prouvé pouvoir conduire sur autoroute de façon totalement autonome.
Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, les seuls systèmes légaux en Europe sont l'Autopilot (AP) et l'Autopilot Amélioré (EAP), et ces derniers ont été sacrément dégradés ces dernières années : punitions, désactivation du régulateur, réactivation à chaque changement de voie... Tesla avait pourtant une belle avance sur la conduite de niveau 2, mais toute la presse auto considère désormais que l'implémentation est loin derrière la concurrence.
Après une validation aux Pays-Bas, je ne désespère pas de voir arriver le FSD ces prochains mois dans le reste de l'Europe, mais la partie est loin d'être gagnée. En effet, pas sûr que le régulateur privilégie des technologies américaines et chinoises si les constructeurs européens ne sont pas encore prêts à proposer un équivalent. Par ailleurs, la gestion du risque et de la responsabilité est un point crucial dans les enjeux à venir : tant que le FSD est
Sur un long trajet, le système de BMW est en tout cas bien plus reposant que n'importe quelle conduite semi-autonome que j'ai pu tester jusque là. Outre les péages et quelques sorties d'autoroute, vous n'avez quasiment jamais à reprendre les commandes, ce qui permet d'être détendu pendant tout le trajet, et bien plus frais à l'arrivée. Le système devrait être généralisé aux prochains modèles à venir (i3, i5, i7, iX... etc.)
La voiture peut en effet doubler et même se rabattre sans aucune intervention humaine, enfin presque ! Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo qui cumule déjà plusieurs millions de vues sur les réseaux :
Assisted Driving Pro : BMW prend de l'avance
Vous le savez, le problème aujourd'hui n'est pas tant de créer des voitures autonomes, mais bien de les faire certifier par les autorités, une première victoire pour BMW dont la technologie
Assisted Driving Proest désormais légale sur les autoroutes en France.
Nous avons pu tester la chose à l'occasion d'un trajet autoroutier de plus 700km avec le nouvel iX3, qui fera l'objet d'un essai complet d'ici quelques semaines.
Comme vous pouvez le voir, en activant l'option, on peut non seulement lâcher les mains du volant, mais également changer de voie sans l'intervention physique du conducteur.
Via un simple clic sur le bouton ad-hoc, le système est enclenché, mais ce n'est pas encore suffisant. Pour vraiment lâcher les mains du volant, il faut que les deux barres de LED verticales soient allumées, comme sur l'image :
Autre condition, vous devez impérativement regarder la route. Une caméra vous surveille, mais vous pouvez quand-même manger, boire un coup ou avoir les mains occupées. En revanche, pas question de regarder sont téléphone ou de rester plongé sur l'écran trop longtemps... alors que le but de ne plus conduire, serait a priori d'être distrait. La voiture tolère quand-même quelques dizaines de secondes avec une attention limitée, un juste milieu qui permet d'éviter les bip-bip excessif comme sur certains modèles.
Si une véhicule vous précédant est trop lent, l'iX3 va alors proposer de doubler via une petite flèche sur l'instrumentation numérique. En théorie, elle a déjà vérifié qu'aucune voiture n'arrive dans votre angle mort :
Si la législation était plus souple, elle pourrait déjà doubler de façon 100% autonome. Mais au lieu de forcer sur le volant ou de mettre le clignotant, BMW a réussi à faire valider un petit regard dans le rétro (une seconde suffit). Le changement de voie est alors quasi immédiat.
En attendant le FSD ?
Sur le papier, Tesla semble avoir une belle avance sur le sujet avec le FSD, qui a déjà prouvé pouvoir conduire sur autoroute de façon totalement autonome.
Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, les seuls systèmes légaux en Europe sont l'Autopilot (AP) et l'Autopilot Amélioré (EAP), et ces derniers ont été sacrément dégradés ces dernières années : punitions, désactivation du régulateur, réactivation à chaque changement de voie... Tesla avait pourtant une belle avance sur la conduite de niveau 2, mais toute la presse auto considère désormais que l'implémentation est loin derrière la concurrence.
Après une validation aux Pays-Bas, je ne désespère pas de voir arriver le FSD ces prochains mois dans le reste de l'Europe, mais la partie est loin d'être gagnée. En effet, pas sûr que le régulateur privilégie des technologies américaines et chinoises si les constructeurs européens ne sont pas encore prêts à proposer un équivalent. Par ailleurs, la gestion du risque et de la responsabilité est un point crucial dans les enjeux à venir : tant que le FSD est
supervisé, c'est bien le conducteur qui est jugé responsable de la voiture, mais à terme, il faudrait vraiment pouvoir déléguer la conduite au véhicule, afin de pouvoir (par exemple) transporter des enfants, des personnes âgées etc. sans intervention du conducteur.
Sur un long trajet, le système de BMW est en tout cas bien plus reposant que n'importe quelle conduite semi-autonome que j'ai pu tester jusque là. Outre les péages et quelques sorties d'autoroute, vous n'avez quasiment jamais à reprendre les commandes, ce qui permet d'être détendu pendant tout le trajet, et bien plus frais à l'arrivée. Le système devrait être généralisé aux prochains modèles à venir (i3, i5, i7, iX... etc.)