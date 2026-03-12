Un BYD Atto 3 encaisse l'explosion d'un missile balistique, les cinq occupants s'en sortent vivants

On en dit quoi ?



Soyons clairs, on n'a aucune certitude sur ce qui aurait donné le même résultat avec un autre SUV dans la même situation. Ce n'est pas un crash test franchement reproductible. Mais les faits sont là : cinq personnes vivantes, un habitacle intact, une batterie qui n'a pas bronché.



Pour BYD, c'est une vitrine involontaire assez incroyable, et ça tombe à un moment où la marque pousse fort en Europe. Après ça, l'argument les voitures chinoises ne sont pas sûres va être un peu plus compliqué à défendre.