Un BYD Atto 3 encaisse l'explosion d'un missile balistique, les cinq occupants s'en sortent vivants
Par Vincent Lautier - Publié le
Un SUV électrique BYD Atto 3 a résisté à l'explosion d'un missile balistique iranien tombé à quelques mètres du véhicule, en banlieue de Jérusalem. Les cinq personnes à bord s'en sont tirées avec des blessures légères. L'habitacle est resté intact et la batterie n'a ni pris feu ni dégagé de fumée.
Le 1er mars, un missile balistique iranien s'est abattu à quelques mètres d'un BYD Atto 3 qui roulait sur l'autoroute en périphérie de Jérusalem. L'explosion a creusé un cratère profond juste à côté du véhicule, qui a glissé en partie dedans. Cinq personnes se trouvaient à bord.
Le conducteur a été modérément blessé à la tête, les quatre autres passagers ont subi des blessures légères ou un choc. Les secours du Magen David Adom ont pu extraire tout le monde sans équipement de découpe, les portes s'ouvraient encore normalement. Et sur les photos, on voit que les feux de détresse clignotaient toujours après l'impact.
Le châssis du BYD Atto 3 est composé à 85 % d'acier haute résistance, c'est peut-être une des raisons qui ont joué dans cette situation quelque peu extrême. La batterie LFP Blade, intégrée à la plateforme e-Platform 3.0, est restée stable : pas d'emballement thermique, pas de fumée, pas de feu.
C'est d'autant plus remarquable que la voiture pèse 1 750 kg et mesure 4,45 mètres, ce qui en fait un SUV compact de gabarit moyen. Le modèle affiche 5 étoiles Euro NCAP avec un score de 91 % en protection des adultes.
L'histoire a fait le tour du monde en quelques heures, et BYD n'a pas tardé à réagir. Le directeur général du groupe a publié sur les réseaux sociaux un commentaire laconique :
Soyons clairs, on n'a aucune certitude sur ce qui aurait donné le même résultat avec un autre SUV dans la même situation. Ce n'est pas un crash test franchement reproductible. Mais les faits sont là : cinq personnes vivantes, un habitacle intact, une batterie qui n'a pas bronché.
Pour BYD, c'est une vitrine involontaire assez incroyable, et ça tombe à un moment où la marque pousse fort en Europe.
Les faits
Pourquoi le véhicule a tenu
BYD en profite, forcément
Safety is the ultimate luxury. Difficile de rêver meilleure publicité pour un constructeur chinois qui cherche à convaincre le marché mondial que ses voitures sont fiables et bien construites. L'Atto 3 se vend déjà dans une cinquantaine de pays et vient d'être mis à jour sur le marché français avec une puissance revue à la hausse.
On en dit quoi ?
Pour BYD, c'est une vitrine involontaire assez incroyable, et ça tombe à un moment où la marque pousse fort en Europe.
les voitures chinoises ne sont pas sûres va être un peu plus compliqué à défendre.