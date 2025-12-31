La Tesla Model Y est la voiture la plus vendue au monde pour la troisième année consécutive
Par Vincent Lautier - Publié le
La Model Y conserve sa couronne mondiale. Malgré une année 2025 marquée par une transition de production, le SUV électrique de Tesla reste le véhicule le plus vendu de la planète, devançant les Toyota RAV4 et Corolla.
Elon Musk vient de confirmer ce que les chiffres laissaient présager : la Model Y termine l'année 2025 en tête des ventes mondiales, pour la troisième année consécutive. Entre janvier et septembre 2025, le SUV électrique s'est écoulé à 808 173 exemplaires à travers le monde, selon les données compilées par JATO Dynamics. Un résultat d'autant plus fou que le premier trimestre a été perturbé par l'arrêt temporaire des lignes de production pour préparer l'arrivée des nouvelles variantes du modèle.
Tesla a profité de 2025 pour diversifier l'offre Model Y. Trois nouvelles versions ont fait leur apparition : la Model Y « L » à six places, destinée aux familles nombreuses, une déclinaison Standard plus accessible, et la Model Y Performance pour les amateurs de sensations. Cette stratégie de segmentation permet à Tesla de couvrir un spectre plus large de clientèle, du budget serré aux exigences sportives. Le constructeur américain mise clairement sur son best-seller pour maintenir sa position face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive.
Le classement 2025 confirme une autre tendance de fond qui n'est pas sans nous déplaire chez Mac4ever : un véhicule 100 % électrique domine le marché automobile mondial depuis trois ans. La Toyota RAV4, pourtant disponible en hybride, et la Corolla, icône des berlines compactes, n'ont pas réussi à détrôner le SUV californien. Cette performance montre l'appétit croissant des consommateurs pour l'électrique, dans le monde, même si les ventes globales de Tesla ont connu quelques turbulences sur certains marchés européens.
On ne peut que saluer la performance industrielle de Tesla, capable de maintenir sa domination malgré une refonte majeure en cours d'année. Trois années consécutives au sommet, c'est du jamais vu pour un véhicule électrique. Reste à voir si la Model Y pourra conserver sa couronne en 2026, face à des concurrents chinois comme BYD qui font de plus en plus de bruit et grignotent des parts de marché à vitesse grand V (avec l'aide de l'hybride aussi, gardons le en tête). Et vous la modèle Y, vous en pensez quoi ?
Un triplé historique pour Tesla
Une gamme élargie pour séduire
La domination électrique se confirme
On en dit quoi ?
