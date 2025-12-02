Stellantis va réduire sa production en France d'ici 2028

On en dit quoi ?



On assiste à une restructuration assumée de l'industrie automobile française. Stellantis joue la carte de la transparence en présentant des projections sur trois ans, mais le flou persiste sur l'après-2028 pour plusieurs sites. L'usine de Poissy symbolise ce dilemme : la direction refuse de parler de fermeture tout en repoussant les décisions stratégiques. Les 20 millions d'investissement annoncés font pâle figure face aux 160 millions injectés à Rennes. Difficile de ne pas y voir un signal sur les priorités du groupe.