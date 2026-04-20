Ces routes françaises repassent à 80 km/h après une décision de justice

On en dit quoi ?

On imagine bien que les automobilistes du coin commencent à ne plus savoir à quelle vitesse rouler. 80, puis 90, puis de nouveau 80 d'ici l'été. Et pendant ce temps,, que les routes soient à 80 ou à 90. C'est probablement ça, le vrai sujet, d'une situation infernale, surtout quand on habite à la frontière entre deux départements qui n'appliquent pas la même vitesse.