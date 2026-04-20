Ces routes françaises repassent à 80 km/h après une décision de justice
Par Vincent Lautier - Publié le
Le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés qui avaient relevé la vitesse à 90 km/h sur des routes départementales du Calvados et de l'Orne. 27 routes dans le Calvados et 71 dans l'Orne doivent repasser à 80 km/h d'ici le 15 juin, sauf appel des départements.
En 2020, les routes départementales concernées passent à 80 km/h, comme dans le reste de la France. En 2023, les départements du Calvados et de l'Orne décident de les remonter à 90 km/h, comme la loi les y autorise. Et en avril 2026, le tribunal administratif de Caen annule ces arrêtés, à la demande de la Ligue contre la violence routière. 27 routes dans le Calvados et 71 dans l'Orne doivent donc revenir à 80 km/h. Le tout sur les mêmes tronçons, en six ans, l'enfer.
Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du 90 km/h. L'annulation porte en fait sur des motifs procéduraux, liés aux études d'accidentalité qui accompagnaient les arrêtés de 2023. Le conseil départemental du Calvados l'a fait remarquer en précisant que le tribunal n'avait
Les départements ont deux mois pour remettre les panneaux à 80 km/h, ce qui fixe la date butoir au 15 juin. Par contre, ils peuvent encore faire appel de la décision, et rien ne garantit que les changements auront lieu avant cette date. Les routes concernées ne représentent que 8% du réseau routier du Calvados, mais le coût du remplacement des panneaux, pour la deuxième fois en trois ans, va quand même peser sur les finances départementales.
On imagine bien que les automobilistes du coin commencent à ne plus savoir à quelle vitesse rouler. 80, puis 90, puis de nouveau 80 d'ici l'été. Et pendant ce temps, la mortalité routière stagne autour de 3 500 morts par an depuis 2013, que les routes soient à 80 ou à 90. C'est probablement ça, le vrai sujet, d'une situation infernale, surtout quand on habite à la frontière entre deux départements qui n'appliquent pas la même vitesse.
Trois changements en six ans
En 2020, les routes départementales concernées passent à 80 km/h, comme dans le reste de la France. En 2023, les départements du Calvados et de l'Orne décident de les remonter à 90 km/h, comme la loi les y autorise. Et en avril 2026, le tribunal administratif de Caen annule ces arrêtés, à la demande de la Ligue contre la violence routière. 27 routes dans le Calvados et 71 dans l'Orne doivent donc revenir à 80 km/h. Le tout sur les mêmes tronçons, en six ans, l'enfer.
Une annulation sur la forme, pas sur le fond
Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du 90 km/h. L'annulation porte en fait sur des motifs procéduraux, liés aux études d'accidentalité qui accompagnaient les arrêtés de 2023. Le conseil départemental du Calvados l'a fait remarquer en précisant que le tribunal n'avait
pas statué sur le fond du dossier. Côté Orne, la réaction est la même : les élus défendent un
travail rigoureux et concertépour justifier le retour aux 90 km/h à l'époque.
Les départements peuvent encore faire appel
Les départements ont deux mois pour remettre les panneaux à 80 km/h, ce qui fixe la date butoir au 15 juin. Par contre, ils peuvent encore faire appel de la décision, et rien ne garantit que les changements auront lieu avant cette date. Les routes concernées ne représentent que 8% du réseau routier du Calvados, mais le coût du remplacement des panneaux, pour la deuxième fois en trois ans, va quand même peser sur les finances départementales.
On en dit quoi ?
On imagine bien que les automobilistes du coin commencent à ne plus savoir à quelle vitesse rouler. 80, puis 90, puis de nouveau 80 d'ici l'été. Et pendant ce temps, la mortalité routière stagne autour de 3 500 morts par an depuis 2013, que les routes soient à 80 ou à 90. C'est probablement ça, le vrai sujet, d'une situation infernale, surtout quand on habite à la frontière entre deux départements qui n'appliquent pas la même vitesse.