Les radars de covoiturage à Paris ne voient pas les bébés, des parents verbalisés à tort

On en dit quoi ?



On aime bien l'IA quand elle trie nos photos ou qu'elle nous aide à résumer un document un peu trop long, mais quand elle distribue des amendes à des parents qui roulent avec leur bébé, c'est tout de suite moins rigolo. Le vrai souci ici, c'est que la double vérification, IA puis agent humain, ne rattrape même pas l'erreur. Autant dire que le filet de sécurité a quelques trous. On espère que le système sera corrigé rapidement, parce que demander à des parents de fournir le bulletin de salaire de leur nounou pour prouver que leur enfant existe, c'est franchement problématique.