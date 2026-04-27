La Leapmotor B05 débarque en Europe sous les 30 000 euros

On en dit quoi ?



C'est sympa de voir que les Européens vont enfin avoir une concurrente sérieuse pour aller titiller la Mégane E-Tech, qui commence à dater. Moi qui étais en réflexion pour en prendre une, je vais peut-être réfléchir un peu et voir si cette B05 arrive bientôt par chez nous. Elle semble proposer le bon dimensionnement, une bonne autonomie et un bon prix pour 2026, ce que peu de constructeurs nationaux arrivent à offrir aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi un casse-tête pour Stellantis, qui se retrouve à vendre dans ses concessions une voiture chinoise moins chère que ses propres modèles. Pour le client final, c'est bon à prendre. Mais chez Peugeot et Opel, on va moins rigoler.