La Leapmotor B05 débarque en Europe sous les 30 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Leapmotor a officiellement ouvert les commandes de sa berline électrique compacte B05 en Europe, à partir de 26 900 euros. Elle se positionne face aux Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 et MG4. Italie, Pays-Bas et Pologne sont servis en premier, la France attendra encore quelques semaines. Elle est distribuée par le réseau Stellantis, qui détient une partie du capital de la marque chinoise.
La B05 a donc été dévoilée au salon de Munich en septembre 2025, puis exposée à Bruxelles en janvier dernier avant ce lancement officiel coïncidant avec le salon de Poznań en Pologne. Connue en Chine sous le nom Lafa 5, c'est le quatrième modèle Leapmotor à débarquer en Europe, après la T03, le C10 et le SUV B10. Le design a été dessiné pour plaire aux Européens, avec des proportions qui rappellent une Volkswagen Golf vue de profil.
La voiture mesure 4,43 mètres de long, 1,88 mètre de large pour 1,52 mètre de haut, soit un peu plus longue qu'une Mégane électrique. L'empattement de 2,74 mètres dégage de l'espace pour les passagers arrière, et le coffre offre 435 litres extensibles à 1 400 litres avec les sièges rabattus.
Sous le capot, la B05 reprend la plateforme Leap 3.5 du SUV B10. Deux batteries sont au catalogue : une 56,2 kWh qui annonce 401 kilomètres WLTP et une 67,1 kWh ProMax qui grimpe à 482 kilomètres. La recharge rapide pousse à 174 kW maxi sur la grande batterie, ce qui permet de passer de 30 à 80 % en 17 minutes environ.
Côté moteur, c'est simple : un seul bloc arrière de 160 kW (218 chevaux) avec 240 Nm de couple, qui propulse la B05 de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes dans la version la plus performante. À noter que la version Ultra, plus sportive, restera elle réservée à la Chine. L'architecture batterie Cell-to-Chassis intègre les cellules directement à la structure du véhicule, ce qui devrait permettre d'économiser du poids.
La grande batterie ProMax tient sous les 30 000 euros dans les pays déjà servis, ce qui reste compétitif malgré les droits de douane appliqués par l'Union européenne sur les voitures électriques produites en Chine. Si ont se penche sur l'équipement, la finition Life de base donne accès aux deux batteries, tandis que la Design haut de gamme est exclusivement fournie avec la 67,1 kWh.
Le positionnement tarifaire de cette voiture est clairement le gros morceau de cette annonce. À 26 900 euros de prix de départ, la B05 vient marcher sur les plates-bandes des Peugeot e-308 et Opel Astra-e, vendues plus cher chez les mêmes concessionnaires Stellantis. C'est clairement l'effet pervers du rachat partiel de Leapmotor par le groupe en 2024 : la marque chinoise pénètre le marché européen en utilisant le réseau de distribution de Stellantis, mais elle risque de cannibaliser les ventes des modèles maison.
C'est sympa de voir que les Européens vont enfin avoir une concurrente sérieuse pour aller titiller la Mégane E-Tech, qui commence à dater. Moi qui étais en réflexion pour en prendre une, je vais peut-être réfléchir un peu et voir si cette B05 arrive bientôt par chez nous. Elle semble proposer le bon dimensionnement, une bonne autonomie et un bon prix pour 2026, ce que peu de constructeurs nationaux arrivent à offrir aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi un casse-tête pour Stellantis, qui se retrouve à vendre dans ses concessions une voiture chinoise moins chère que ses propres modèles. Pour le client final, c'est bon à prendre. Mais chez Peugeot et Opel, on va moins rigoler.
Une chinoise vendue par Stellantis avec un design européen
La B05 a donc été dévoilée au salon de Munich en septembre 2025, puis exposée à Bruxelles en janvier dernier avant ce lancement officiel coïncidant avec le salon de Poznań en Pologne. Connue en Chine sous le nom Lafa 5, c'est le quatrième modèle Leapmotor à débarquer en Europe, après la T03, le C10 et le SUV B10. Le design a été dessiné pour plaire aux Européens, avec des proportions qui rappellent une Volkswagen Golf vue de profil.
La voiture mesure 4,43 mètres de long, 1,88 mètre de large pour 1,52 mètre de haut, soit un peu plus longue qu'une Mégane électrique. L'empattement de 2,74 mètres dégage de l'espace pour les passagers arrière, et le coffre offre 435 litres extensibles à 1 400 litres avec les sièges rabattus.
Deux batteries, un seul moteur arrière de 218 chevaux
Sous le capot, la B05 reprend la plateforme Leap 3.5 du SUV B10. Deux batteries sont au catalogue : une 56,2 kWh qui annonce 401 kilomètres WLTP et une 67,1 kWh ProMax qui grimpe à 482 kilomètres. La recharge rapide pousse à 174 kW maxi sur la grande batterie, ce qui permet de passer de 30 à 80 % en 17 minutes environ.
Côté moteur, c'est simple : un seul bloc arrière de 160 kW (218 chevaux) avec 240 Nm de couple, qui propulse la B05 de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes dans la version la plus performante. À noter que la version Ultra, plus sportive, restera elle réservée à la Chine. L'architecture batterie Cell-to-Chassis intègre les cellules directement à la structure du véhicule, ce qui devrait permettre d'économiser du poids.
La grande batterie ProMax tient sous les 30 000 euros dans les pays déjà servis, ce qui reste compétitif malgré les droits de douane appliqués par l'Union européenne sur les voitures électriques produites en Chine. Si ont se penche sur l'équipement, la finition Life de base donne accès aux deux batteries, tandis que la Design haut de gamme est exclusivement fournie avec la 67,1 kWh.
Le loup est dans la bergerie
Le positionnement tarifaire de cette voiture est clairement le gros morceau de cette annonce. À 26 900 euros de prix de départ, la B05 vient marcher sur les plates-bandes des Peugeot e-308 et Opel Astra-e, vendues plus cher chez les mêmes concessionnaires Stellantis. C'est clairement l'effet pervers du rachat partiel de Leapmotor par le groupe en 2024 : la marque chinoise pénètre le marché européen en utilisant le réseau de distribution de Stellantis, mais elle risque de cannibaliser les ventes des modèles maison.
On en dit quoi ?
C'est sympa de voir que les Européens vont enfin avoir une concurrente sérieuse pour aller titiller la Mégane E-Tech, qui commence à dater. Moi qui étais en réflexion pour en prendre une, je vais peut-être réfléchir un peu et voir si cette B05 arrive bientôt par chez nous. Elle semble proposer le bon dimensionnement, une bonne autonomie et un bon prix pour 2026, ce que peu de constructeurs nationaux arrivent à offrir aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi un casse-tête pour Stellantis, qui se retrouve à vendre dans ses concessions une voiture chinoise moins chère que ses propres modèles. Pour le client final, c'est bon à prendre. Mais chez Peugeot et Opel, on va moins rigoler.