Hyundai transforme son tableau de bord en Pokédex (mais en Corée)

Avant/après

Deux thèmes et plein de Pokémon

Un petit plaisir à 30 euros

La licence Pokémon et les voitures, une habitude

De quoi motiver Vincent à changer sa ZOE non ?

Qui aurait imaginé il y a 30 ans que ce serait? Et le pire, c’est que ça paraît normal. Cool, mais normal. C’est l’idée sympa deEt nous sommes loin du vulgaire fond d’écran.Le thème Pikachu mise (sans surprise) sur du jaune pétant et des effets façon décharge électrique, jusqu'au petit clip qui vous accueille à l'allumage.avec une palette violette plus sage etPour en profiter,, le ccNC (pour connected car Navigation Cockpit). Ce qui limite pour l'instant la. D'autres modèles devraient suivre via une mise à jour OTA, et le récent Kona 2027 vient d'être annoncé comme compatible.Côté tarif,, ce qui veut dire qu'on peut activer ou désactiver l'habillage à volonté depuis les réglages du véhicule (et donc transférer le thème d’un véhicule à l’autre) bien pratique quand on transporte son patron et qu'on préfère éviter de s'expliquer sur la présence d'un Ronflex faisant la sieste sur le tableau de bord (quoi que, ça peut lancer la conversation)., et certains fans tentent déjà de bricoler des contournements pour les installer ailleurs (avec le succès qu'on imagine).aux États-Unis un peu plus tôt, et le constructeur a clairement compris que la voiture définie par logiciel (le fameux SDV) lui ouvrait un joli petit modèle économique : vendre des « biens numériques » pour habitacle.Même si l'un n'empêche pas l'autre, nous sommes d'accord.En espérant que ça interpelle un peu Apple pour rendre Car Play Ultra utile et ludique (ce qui est loin d’être le cas pour le moment).Cela dit, le. Il y a eu desil y a quelques années, accompagnées de leur petite carte Pikachu en édition limitée.grandeur nature au salon de Tokyo 2023.Et pour les plus anciens,(oui c’est le nom originel dont Pokémon est la contraction, d’où cet accent en français très discutable).Seriez-vous client de ce genre d'interfaces ?