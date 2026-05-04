Hyundai transforme son tableau de bord en Pokédex (mais en Corée)
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Pourtant connu pour ses interfaces de tableau de bord sans risque, Hyundai a décidé de faire quelque chose d'amusant pour fêter les 30 ans de Pokémon. Le constructeur coréen (pour rappel) s'est associé à Pokémon Korea pour transformer l'habitacle de plusieurs de ses modèles en véritable Pokédex roulant.
Qui aurait imaginé il y a 30 ans que ce serait Pikachu qui vous parlerait dans votre voiture ? Et le pire, c’est que ça paraît normal. Cool, mais normal. C’est l’idée sympa de Hyundai, qui a décidément pris l’interface logicielle et l’UI très au sérieux.
Concrètement, deux habillages sont proposés : « Pikachu Lightning Theme » et « Ditto World Theme » (Ditto est l’équivalent de Metamorph chez nous). Et nous sommes loin du vulgaire fond d’écran. L'intégralité de l'interface a été repensée. Compteurs, menus, écrans de navigation, icônes de profil, animations de démarrage et d'extinction : tout y passe.
Le thème Pikachu mise (sans surprise) sur du jaune pétant et des effets façon décharge électrique, jusqu'au petit clip qui vous accueille à l'allumage. Métamorph, lui, joue la carte de la douceur avec une palette violette plus sage et profite de son don de transformation pour faire défiler Salamèche, Carapuce, Bulbizarre, Ronflex, Mew, Miaouss et compagnie sur les différents écrans.
Pour en profiter, il faudra disposer du dernier système d'infodivertissement maison, le ccNC (pour connected car Navigation Cockpit). Ce qui limite pour l'instant la compatibilité aux Staria, Sonata The Edge, Palisade, Nexo, Ioniq 6 et Ioniq 9 (millésimes 2026). D'autres modèles devraient suivre via une mise à jour OTA, et le récent Kona 2027 vient d'être annoncé comme compatible.
Côté tarif, comptez environ 30 dollars par thème, à acheter via le BlueLink Store de Hyundai. La licence est rattachée à vie au compte, ce qui veut dire qu'on peut activer ou désactiver l'habillage à volonté depuis les réglages du véhicule (et donc transférer le thème d’un véhicule à l’autre) bien pratique quand on transporte son patron et qu'on préfère éviter de s'expliquer sur la présence d'un Ronflex faisant la sieste sur le tableau de bord (quoi que, ça peut lancer la conversation).
La mauvaise nouvelle, c’est que ces thèmes sont pour l'instant exclusifs à la Corée du Sud, et certains fans tentent déjà de bricoler des contournements pour les installer ailleurs (avec le succès qu'on imagine). Hyundai avait déjà sorti un habillage Snoopy/Peanuts aux États-Unis un peu plus tôt, et le constructeur a clairement compris que la voiture définie par logiciel (le fameux SDV) lui ouvrait un joli petit modèle économique : vendre des « biens numériques » pour habitacle. Un excellent moyen de gagner de l’argent durant la durée de vie du véhicule sans piéger les clients avec des fonctions via DLC (comme les sièges chauffants dans la nouvelle ID Polo de Volkswagen). Même si l'un n'empêche pas l'autre, nous sommes d'accord.
En espérant que ça interpelle un peu Apple pour rendre Car Play Ultra utile et ludique (ce qui est loin d’être le cas pour le moment).
Cela dit, le mariage Pokémon-voiture n'est pas nouveau. Il y a eu des Volkswagen ID.3 customisées en showroom chinois il y a quelques années, accompagnées de leur petite carte Pikachu en édition limitée.
Honda avait exposé une moto Koraidon grandeur nature au salon de Tokyo 2023.
Et pour les plus anciens, les promotions Pokémon de la fin des années 90 et début 2000 avaient déjà produit des Coccinelles et des PT Cruiser ornés de Mewtwo et autres Pocket Monsters (oui c’est le nom originel dont Pokémon est la contraction, d’où cet accent en français très discutable).
Seriez-vous client de ce genre d'interfaces ?
Qui aurait imaginé il y a 30 ans que ce serait Pikachu qui vous parlerait dans votre voiture ? Et le pire, c’est que ça paraît normal. Cool, mais normal. C’est l’idée sympa de Hyundai, qui a décidément pris l’interface logicielle et l’UI très au sérieux.
Deux thèmes et plein de Pokémon
Concrètement, deux habillages sont proposés : « Pikachu Lightning Theme » et « Ditto World Theme » (Ditto est l’équivalent de Metamorph chez nous). Et nous sommes loin du vulgaire fond d’écran. L'intégralité de l'interface a été repensée. Compteurs, menus, écrans de navigation, icônes de profil, animations de démarrage et d'extinction : tout y passe.
Le thème Pikachu mise (sans surprise) sur du jaune pétant et des effets façon décharge électrique, jusqu'au petit clip qui vous accueille à l'allumage. Métamorph, lui, joue la carte de la douceur avec une palette violette plus sage et profite de son don de transformation pour faire défiler Salamèche, Carapuce, Bulbizarre, Ronflex, Mew, Miaouss et compagnie sur les différents écrans.
Pour en profiter, il faudra disposer du dernier système d'infodivertissement maison, le ccNC (pour connected car Navigation Cockpit). Ce qui limite pour l'instant la compatibilité aux Staria, Sonata The Edge, Palisade, Nexo, Ioniq 6 et Ioniq 9 (millésimes 2026). D'autres modèles devraient suivre via une mise à jour OTA, et le récent Kona 2027 vient d'être annoncé comme compatible.
Un petit plaisir à 30 euros
Côté tarif, comptez environ 30 dollars par thème, à acheter via le BlueLink Store de Hyundai. La licence est rattachée à vie au compte, ce qui veut dire qu'on peut activer ou désactiver l'habillage à volonté depuis les réglages du véhicule (et donc transférer le thème d’un véhicule à l’autre) bien pratique quand on transporte son patron et qu'on préfère éviter de s'expliquer sur la présence d'un Ronflex faisant la sieste sur le tableau de bord (quoi que, ça peut lancer la conversation).
La mauvaise nouvelle, c’est que ces thèmes sont pour l'instant exclusifs à la Corée du Sud, et certains fans tentent déjà de bricoler des contournements pour les installer ailleurs (avec le succès qu'on imagine). Hyundai avait déjà sorti un habillage Snoopy/Peanuts aux États-Unis un peu plus tôt, et le constructeur a clairement compris que la voiture définie par logiciel (le fameux SDV) lui ouvrait un joli petit modèle économique : vendre des « biens numériques » pour habitacle. Un excellent moyen de gagner de l’argent durant la durée de vie du véhicule sans piéger les clients avec des fonctions via DLC (comme les sièges chauffants dans la nouvelle ID Polo de Volkswagen). Même si l'un n'empêche pas l'autre, nous sommes d'accord.
En espérant que ça interpelle un peu Apple pour rendre Car Play Ultra utile et ludique (ce qui est loin d’être le cas pour le moment).
La licence Pokémon et les voitures, une habitude
Cela dit, le mariage Pokémon-voiture n'est pas nouveau. Il y a eu des Volkswagen ID.3 customisées en showroom chinois il y a quelques années, accompagnées de leur petite carte Pikachu en édition limitée.
Honda avait exposé une moto Koraidon grandeur nature au salon de Tokyo 2023.
Et pour les plus anciens, les promotions Pokémon de la fin des années 90 et début 2000 avaient déjà produit des Coccinelles et des PT Cruiser ornés de Mewtwo et autres Pocket Monsters (oui c’est le nom originel dont Pokémon est la contraction, d’où cet accent en français très discutable).
Seriez-vous client de ce genre d'interfaces ?