La MG 07 se dévoile en Chine
Par Vincent Lautier - Publié le
Présentée officiellement en Chine, la MG 07 devient le modèle le plus haut de gamme jamais sorti par MG. Berline fastback avec LiDAR sur le toit, plateforme Nebula et tarifs chinois compris entre 18 000 et 24 000 euros, elle vise clairement les Tesla Model 3 et BYD Seal. Mais aucune date pour la France n'a été annoncée pour l'instant.
La MG 07 prend la forme d'une berline fastback de 4,88 mètres de long pour 1,90 mètre de large, avec un empattement de 2,82 mètres. C'est le format d'une Tesla Model S, sur des tarifs alignés avec la Model 3. Le design joue les lignes tendues, les poignées de porte semi-escamotables et une signature lumineuse en C à l'avant. SAIC (le plus gros constructeur automobile chinois, propriétaire de MG depuis 2007) ne s'en cache pas vraiment, la BYD Seal et la Porsche Taycan font clairement partie des références visuelles assumées. Première vraie nouveauté pour MG, un capteur LiDAR vient se loger au-dessus du pare-brise. Pour un véhicule de ce prix, c'est encore plutôt rare, même chez les constructeurs chinois.
Techniquement, la MG 07 repose sur la plateforme Nebula (SAIC E3), une architecture modulaire qui peut accueillir aussi bien du 100 % électrique que de l'hybride rechargeable. La version BEV se déclinera en propulsion simple moteur et en transmission intégrale à deux moteurs. Par contre, SAIC reste discret sur les chiffres précis. Ni capacité de batterie, ni autonomie, ni puissance. Le LiDAR pilote un système d'aide à la conduite de niveau 2+, basé sur la solution Momenta R7 (Momenta est un spécialiste chinois des aides à la conduite, qui équipe aussi pas mal de Geely et de Volkswagen produits en Chine). Côté tarif chinois, MG vise entre 150 000 et 200 000 yuans, soit environ 18 000 à 24 000 euros. À ce prix-là, on parle de BYD Seal, Xpeng P7 et Zeekr 007.
Officiellement, SAIC n'a annoncé aucune date pour l'Europe. MG a pourtant prouvé qu'il sait s'implanter vite sur le marché européen, avec déjà la MG4, le MGS5, le ZS, la Cyberster ou encore la MG3 dans les concessions françaises. La marque a livré environ 240 000 véhicules en Europe l'an dernier, dont une bonne partie en France. Le souci, c'est que les berlines électriques peinent à séduire le marché français, qui préfère les SUV.
Et surtout, les surtaxes douanières européennes appliquées aux voitures électriques chinoises depuis fin 2024 alourdissent l'addition finale. Une MG 07 vendue autour de 25 000 euros en Chine pourrait facilement approcher les 40 000 euros chez nous, une fois les droits de douane, la TVA et la marge des concessionnaires ajoutés. Des montants qui la placerait face à la Model 3, mais sans le réseau Supercharger et sans la confiance acquise par Tesla depuis des années.
Honnêtement, monter en gamme c'est quand même un gros pari pour MG. La marque a bien réussi son implantation européenne avec ses modèles d'entrée de gamme, sauf qu'arriver sur le segment de la berline premium électrique, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le LiDAR et la plateforme Nebula sont des arguments intéressants sur le papier, sauf qu'en face, Tesla, BMW et Hyundai ont tous des produits très bien installés. Si la 07 arrive un jour en France, ça sera probablement avec un tarif autour de 40 000 euros, et là la vraie question se pose. Pourquoi prendre une MG plutôt qu'une Model 3 ou une i4 ?
Une fastback qui assume ses inspirations
La MG 07 prend la forme d'une berline fastback de 4,88 mètres de long pour 1,90 mètre de large, avec un empattement de 2,82 mètres. C'est le format d'une Tesla Model S, sur des tarifs alignés avec la Model 3. Le design joue les lignes tendues, les poignées de porte semi-escamotables et une signature lumineuse en C à l'avant. SAIC (le plus gros constructeur automobile chinois, propriétaire de MG depuis 2007) ne s'en cache pas vraiment, la BYD Seal et la Porsche Taycan font clairement partie des références visuelles assumées. Première vraie nouveauté pour MG, un capteur LiDAR vient se loger au-dessus du pare-brise. Pour un véhicule de ce prix, c'est encore plutôt rare, même chez les constructeurs chinois.
Plateforme Nebula, BEV ou hybride au choix
Techniquement, la MG 07 repose sur la plateforme Nebula (SAIC E3), une architecture modulaire qui peut accueillir aussi bien du 100 % électrique que de l'hybride rechargeable. La version BEV se déclinera en propulsion simple moteur et en transmission intégrale à deux moteurs. Par contre, SAIC reste discret sur les chiffres précis. Ni capacité de batterie, ni autonomie, ni puissance. Le LiDAR pilote un système d'aide à la conduite de niveau 2+, basé sur la solution Momenta R7 (Momenta est un spécialiste chinois des aides à la conduite, qui équipe aussi pas mal de Geely et de Volkswagen produits en Chine). Côté tarif chinois, MG vise entre 150 000 et 200 000 yuans, soit environ 18 000 à 24 000 euros. À ce prix-là, on parle de BYD Seal, Xpeng P7 et Zeekr 007.
Et en France, dans tout ça ?
Officiellement, SAIC n'a annoncé aucune date pour l'Europe. MG a pourtant prouvé qu'il sait s'implanter vite sur le marché européen, avec déjà la MG4, le MGS5, le ZS, la Cyberster ou encore la MG3 dans les concessions françaises. La marque a livré environ 240 000 véhicules en Europe l'an dernier, dont une bonne partie en France. Le souci, c'est que les berlines électriques peinent à séduire le marché français, qui préfère les SUV.
Et surtout, les surtaxes douanières européennes appliquées aux voitures électriques chinoises depuis fin 2024 alourdissent l'addition finale. Une MG 07 vendue autour de 25 000 euros en Chine pourrait facilement approcher les 40 000 euros chez nous, une fois les droits de douane, la TVA et la marge des concessionnaires ajoutés. Des montants qui la placerait face à la Model 3, mais sans le réseau Supercharger et sans la confiance acquise par Tesla depuis des années.
On en dit quoi ?
Honnêtement, monter en gamme c'est quand même un gros pari pour MG. La marque a bien réussi son implantation européenne avec ses modèles d'entrée de gamme, sauf qu'arriver sur le segment de la berline premium électrique, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le LiDAR et la plateforme Nebula sont des arguments intéressants sur le papier, sauf qu'en face, Tesla, BMW et Hyundai ont tous des produits très bien installés. Si la 07 arrive un jour en France, ça sera probablement avec un tarif autour de 40 000 euros, et là la vraie question se pose. Pourquoi prendre une MG plutôt qu'une Model 3 ou une i4 ?