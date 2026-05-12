La MG 07 se dévoile en Chine

On en dit quoi ?



Honnêtement, monter en gamme c'est quand même un gros pari pour MG. La marque a bien réussi son implantation européenne avec ses modèles d'entrée de gamme, sauf qu'arriver sur le segment de la berline premium électrique, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le LiDAR et la plateforme Nebula sont des arguments intéressants sur le papier, sauf qu'en face, Tesla, BMW et Hyundai ont tous des produits très bien installés. Si la 07 arrive un jour en France, ça sera probablement avec un tarif autour de 40 000 euros, et là la vraie question se pose. Pourquoi prendre une MG plutôt qu'une Model 3 ou une i4 ?