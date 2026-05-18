L'ouvre-porte de garage et portail connecté 1Control compatible CarPlay est en promo !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
L'entreprise Italienne 1Control permet d'ouvrir les portails et garages directement depuis son application disponible au sein d'Apple CarPlay et d'Android Auto.
La firme italienne basée à Brescia propose des systèmes permettant d'automatiser l'ouverture des portails et des portes de garage. Affirmant être à l'écoute des demandes récurrentes de ses clients, 1Control propose l'intégration de son application dédiée au sein de CarPlay et d'Android Auto, permettant d'activer l'ouverture et la fermeture de vos portes et portails directement depuis l'interface du véhicule et sans avoir besoin d'emporter les clés et télécommandes. Selon Francesco Sarasini, PDG de 1Control :
Grâce à la compatibilité avec de nombreux systèmes d'ouverture motorisés et la possibilité de copier simplement le signal infrarouge d'une télécommande, le système 1Control est simple et rapide à configurer, et fonctionne avec la majorité des configurations. Je l'utilise avec bonheur depuis plus d'un an sur une motorisation Moovo et il remplace avantageusement les télécommandes (cela fonctionne de n'importe quel endroit sur la planète grâce au boitier Link), que ce soit sur mon iPhone, mon Apple Watch ou via CarPlay.
Contrairement à certains services concurrents, la gestion via CarPlay et Android Auto du système 1Control Solo et du concentrateur Wi-Fi 1Control Link est totalement gratuite. Il suffira de disposer du matériel adéquat et de télécharger l'App pour en profiter. Le système de la gamme, adopté par de nombreuses entreprises dont Maserati (qui le propose à ses clients sous sa propre marque), fonctionne également depuis un smartphone ou une Apple Watch.
L'App 1Control débarque sur CarPlay
La firme italienne basée à Brescia propose des systèmes permettant d'automatiser l'ouverture des portails et des portes de garage. Affirmant être à l'écoute des demandes récurrentes de ses clients, 1Control propose l'intégration de son application dédiée au sein de CarPlay et d'Android Auto, permettant d'activer l'ouverture et la fermeture de vos portes et portails directement depuis l'interface du véhicule et sans avoir besoin d'emporter les clés et télécommandes. Selon Francesco Sarasini, PDG de 1Control :
Nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients en répondant à tous leurs besoins avec des technologies intelligentes, uniques et actuelles. Pour nous, il est très important d'écouter les retours et les demandes afin de développer de nouvelles solutions qui puissent rendre l'accès à la maison ou à l'entreprise de plus en plus agréable. L'intégration de nos dispositifs avec Apple CarPlay et Android Auto a été un processus presque naturel, et nous sommes fiers d'avoir été les premiers sur le marché à le réaliser. Nous souhaitons que l'expérience d'utilisation soit de plus en plus intuitive, rendant l'accès aux résidences ou aux entreprises pratique et immédiat, avec des solutions qui simplifient au maximum la vie des personnes, et faisant en sorte que l'utilisation de la technologie devienne une habitude quotidienne
Grâce à la compatibilité avec de nombreux systèmes d'ouverture motorisés et la possibilité de copier simplement le signal infrarouge d'une télécommande, le système 1Control est simple et rapide à configurer, et fonctionne avec la majorité des configurations. Je l'utilise avec bonheur depuis plus d'un an sur une motorisation Moovo et il remplace avantageusement les télécommandes (cela fonctionne de n'importe quel endroit sur la planète grâce au boitier Link), que ce soit sur mon iPhone, mon Apple Watch ou via CarPlay.
Un service gratuit
Contrairement à certains services concurrents, la gestion via CarPlay et Android Auto du système 1Control Solo et du concentrateur Wi-Fi 1Control Link est totalement gratuite. Il suffira de disposer du matériel adéquat et de télécharger l'App pour en profiter. Le système de la gamme, adopté par de nombreuses entreprises dont Maserati (qui le propose à ses clients sous sa propre marque), fonctionne également depuis un smartphone ou une Apple Watch.