L'ouvre-porte de garage et portail connecté 1Control compatible CarPlay est en promo !

Nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients en répondant à tous leurs besoins avec des technologies intelligentes, uniques et actuelles. Pour nous, il est très important d'écouter les retours et les demandes afin de développer de nouvelles solutions qui puissent rendre l'accès à la maison ou à l'entreprise de plus en plus agréable. L'intégration de nos dispositifs avec Apple CarPlay et Android Auto a été un processus presque naturel, et nous sommes fiers d'avoir été les premiers sur le marché à le réaliser. Nous souhaitons que l'expérience d'utilisation soit de plus en plus intuitive, rendant l'accès aux résidences ou aux entreprises pratique et immédiat, avec des solutions qui simplifient au maximum la vie des personnes, et faisant en sorte que l'utilisation de la technologie devienne une habitude quotidienne