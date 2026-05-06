Google va enfin ajouter des widgets à Android Auto
Par Vincent Lautier - Publié le
Google s'apprête à doter Android Auto de widgets sur l'écran d'accueil, une fonctionnalité présente sur CarPlay depuis iOS 13 et septembre 2019. Baptisée Car Widgets, la nouveauté apparaît dans une récente build de l'application et devrait être officialisée lors de Google I/O 2026 le 19 mai.
La fonctionnalité, repérée par les confrères d'Android Authority dans la build 16.8.161804-release.daily, est encore en développement. Google la nomme "Car Widgets" (nom de code interne "Earth") et la décrit comme un moyen de
Pour les utilisateurs Apple, CarPlay propose des widgets sur son écran d'accueil depuis iOS 13, lancé en septembre 2019. Calendrier, suggestions Siri, "En ce moment" (le lecteur audio), tous les classiques sont à disposition des iPhone connectés à un véhicule compatible, même si Apple a longtemps gardé le contrôle assez serré sur les widgets tiers. Android Auto, lui, a été lancé en mars 2015. Onze ans plus tard, la plateforme rattrape donc enfin une fonction que CarPlay propose depuis sept ans.
La question intéressante ici, c'est de savoir si Google va proposer un système plus ouvert que celui d'Apple. CarPlay verrouille pas mal les options de configuration, surtout pour les widgets de développeurs tiers. Si Android Auto offre une vraie liberté côté layout, choix des modules et personnalisation, Google pourrait reprendre l'avantage technique sur ce point (ce qui serait plutôt cohérent avec l'esprit Android). Mais la build actuelle est décrite par Android Authority comme
C'est assez bien de voir Android Auto rattraper CarPlay sur quelque chose d'aussi basique. Pendant des années, on nous a vendu la plateforme de Google comme la plus moderne et la plus souple, alors qu'il lui manquait une fonctionnalité que CarPlay déjà.
Des widgets enfin sur l'écran d'accueil
La fonctionnalité, repérée par les confrères d'Android Authority dans la build 16.8.161804-release.daily, est encore en développement. Google la nomme "Car Widgets" (nom de code interne "Earth") et la décrit comme un moyen de
voir des informations en un coup d'oeil avec des contrôles rapides. Concrètement, vous pourrez taper sur un nouveau bouton dans l'interface, ouvrir un sélecteur de widgets, prévisualiser leur intégration sur l'écran d'accueil, et les épingler. Côté contenu, on parle de calendrier, météo, batterie du smartphone, et probablement d'autres modules à venir des développeurs tiers.
Sept ans après les widgets de CarPlay
Pour les utilisateurs Apple, CarPlay propose des widgets sur son écran d'accueil depuis iOS 13, lancé en septembre 2019. Calendrier, suggestions Siri, "En ce moment" (le lecteur audio), tous les classiques sont à disposition des iPhone connectés à un véhicule compatible, même si Apple a longtemps gardé le contrôle assez serré sur les widgets tiers. Android Auto, lui, a été lancé en mars 2015. Onze ans plus tard, la plateforme rattrape donc enfin une fonction que CarPlay propose depuis sept ans.
Une opportunité pour passer devant
La question intéressante ici, c'est de savoir si Google va proposer un système plus ouvert que celui d'Apple. CarPlay verrouille pas mal les options de configuration, surtout pour les widgets de développeurs tiers. Si Android Auto offre une vraie liberté côté layout, choix des modules et personnalisation, Google pourrait reprendre l'avantage technique sur ce point (ce qui serait plutôt cohérent avec l'esprit Android). Mais la build actuelle est décrite par Android Authority comme
encore très en développementet
bricolée. Il faudra donc attendre la version finale, probablement présentée à Google I/O 2026 le 19 mai prochain, pour juger sur pièces.
On en dit quoi ?
C'est assez bien de voir Android Auto rattraper CarPlay sur quelque chose d'aussi basique. Pendant des années, on nous a vendu la plateforme de Google comme la plus moderne et la plus souple, alors qu'il lui manquait une fonctionnalité que CarPlay déjà.