Macron annonce un milliard pour Stellantis, le constructeur calme le jeu

On en dit quoi ?



L'image est franchement bizarre. Le président annonce un investissement avec aplomb, le constructeur réagit en quelques heures pour calmer le jeu, et tout le monde fait semblant de ne pas voir le problème. Sur le fond, c'est un peu compréhensible. Stellantis traverse une période compliquée, et la France a besoin de bonnes nouvelles industrielles, surtout en Alsace, où l'usine de Mulhouse est toujours l'un des gros employeurs du secteur. Mais annoncer un milliard d'euros sans accord ferme du groupe, c'est jouer un jeu un peu risqué. Si le contrat n'est jamais signé, le retour de bâton politique sera douloureux. Niveau bornes en revanche, l'engagement des 240 000 unités est bienvenu, même s'il faudra à peu près doubler le rythme de déploiement pour tenir la cible de 2030. Pour les utilisateurs de voitures électriques, qui galèrent encore parfois sur les longs trajets (surtout en mai avec les ponts ha ha), c'est la vraie nouvelle de la journée.