Macron annonce un milliard pour Stellantis, le constructeur calme le jeu
Par Vincent Lautier - Publié le
Emmanuel Macron a réuni ce mardi son équipe de France de l'électrification à l'Élysée, et l'annonce phare est tombée d'entrée : Stellantis investirait plus d'un milliard d'euros à Mulhouse pour une nouvelle génération de véhicules électriques à partir de 2029. Sauf que le constructeur tempère déjà. À côté, 240 000 nouvelles bornes de recharge sont promises d'ici 2030.
Le président de la République recevait ce mardi son équipe de France de l'électrification à l'Élysée, et la grande annonce est arrivée vite. Stellantis va injecter plus d'un milliard d'euros sur son site de Mulhouse pour produire une nouvelle génération de véhicules électriques, avec une mise en route prévue pour 2029. Emmanuel Macron parle d'un véritable avenir industriel pour le site alsacien, qui produit aujourd'hui des Peugeot et des DS thermiques et qui a connu pas mal de turbulences ces derniers mois, avec des suspensions d'activité, des journées sans production et un plan social de départs volontaires. De quoi rassurer les salariés, sur le papier en tout cas, et donner au gouvernement un argument industriel à mettre en avant en pleine bataille sur l'avenir de la filière auto en France.
Sauf que voilà, le constructeur n'a pas confirmé. Sa communication officielle reste très prudente, à peu près en ces termes : nous travaillons avec nos parties prenantes, dont les partenaires sociaux, sur l'avenir de nos usines, dont Mulhouse, et lorsqu'il y aura des annonces officielles, vous en serez informés immédiatement. En clair, Stellantis n'a rien validé du tout. D'autant que la semaine dernière, le groupe dirigé par Antonio Filosa a présenté son nouveau plan d'investissement de 60 milliards d'euros sur cinq ans, mais avec priorité donnée à l'Amérique du Nord, et une réduction prévue de 800 000 véhicules par an sur la capacité de production européenne d'ici 2030. Le contexte n'est donc pas exactement à l'euphorie tricolore, et les syndicats français du groupe attendent toujours d'y voir plus clair pour leurs sites.
Au-delà de Mulhouse, l'autre gros volet de la journée tient en un chiffre : 240 000 nouvelles bornes de recharge à installer en France d'ici 2030, dont 60 000 rapides et ultra-rapides. L'objectif est d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030, contre un peu plus de 185 000 aujourd'hui. Electra, opérateur français de la recharge rapide, va investir 300 millions d'euros pour installer 1 000 bornes ultra-rapides par an d'ici 2030, avec une recharge promise en une vingtaine de minutes sur les modèles compatibles. Les grandes et moyennes surfaces, Leclerc en tête, s'engagent sur 10 000 bornes supplémentaires sur leurs parkings. Macron veut, lui, rendre l'électrification désirable en France, et il l'a dit comme ça.
L'image est franchement bizarre. Le président annonce un investissement avec aplomb, le constructeur réagit en quelques heures pour calmer le jeu, et tout le monde fait semblant de ne pas voir le problème. Sur le fond, c'est un peu compréhensible. Stellantis traverse une période compliquée, et la France a besoin de bonnes nouvelles industrielles, surtout en Alsace, où l'usine de Mulhouse est toujours l'un des gros employeurs du secteur. Mais annoncer un milliard d'euros sans accord ferme du groupe, c'est jouer un jeu un peu risqué. Si le contrat n'est jamais signé, le retour de bâton politique sera douloureux. Niveau bornes en revanche, l'engagement des 240 000 unités est bienvenu, même s'il faudra à peu près doubler le rythme de déploiement pour tenir la cible de 2030. Pour les utilisateurs de voitures électriques, qui galèrent encore parfois sur les longs trajets (surtout en mai avec les ponts ha ha), c'est la vraie nouvelle de la journée.
L'annonce surprise de Mulhouse
Le président de la République recevait ce mardi son équipe de France de l'électrification à l'Élysée, et la grande annonce est arrivée vite. Stellantis va injecter plus d'un milliard d'euros sur son site de Mulhouse pour produire une nouvelle génération de véhicules électriques, avec une mise en route prévue pour 2029. Emmanuel Macron parle d'un véritable avenir industriel pour le site alsacien, qui produit aujourd'hui des Peugeot et des DS thermiques et qui a connu pas mal de turbulences ces derniers mois, avec des suspensions d'activité, des journées sans production et un plan social de départs volontaires. De quoi rassurer les salariés, sur le papier en tout cas, et donner au gouvernement un argument industriel à mettre en avant en pleine bataille sur l'avenir de la filière auto en France.
Stellantis ne suit pas vraiment
Sauf que voilà, le constructeur n'a pas confirmé. Sa communication officielle reste très prudente, à peu près en ces termes : nous travaillons avec nos parties prenantes, dont les partenaires sociaux, sur l'avenir de nos usines, dont Mulhouse, et lorsqu'il y aura des annonces officielles, vous en serez informés immédiatement. En clair, Stellantis n'a rien validé du tout. D'autant que la semaine dernière, le groupe dirigé par Antonio Filosa a présenté son nouveau plan d'investissement de 60 milliards d'euros sur cinq ans, mais avec priorité donnée à l'Amérique du Nord, et une réduction prévue de 800 000 véhicules par an sur la capacité de production européenne d'ici 2030. Le contexte n'est donc pas exactement à l'euphorie tricolore, et les syndicats français du groupe attendent toujours d'y voir plus clair pour leurs sites.
240 000 bornes en plus à venir
Au-delà de Mulhouse, l'autre gros volet de la journée tient en un chiffre : 240 000 nouvelles bornes de recharge à installer en France d'ici 2030, dont 60 000 rapides et ultra-rapides. L'objectif est d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030, contre un peu plus de 185 000 aujourd'hui. Electra, opérateur français de la recharge rapide, va investir 300 millions d'euros pour installer 1 000 bornes ultra-rapides par an d'ici 2030, avec une recharge promise en une vingtaine de minutes sur les modèles compatibles. Les grandes et moyennes surfaces, Leclerc en tête, s'engagent sur 10 000 bornes supplémentaires sur leurs parkings. Macron veut, lui, rendre l'électrification désirable en France, et il l'a dit comme ça.
On en dit quoi ?
L'image est franchement bizarre. Le président annonce un investissement avec aplomb, le constructeur réagit en quelques heures pour calmer le jeu, et tout le monde fait semblant de ne pas voir le problème. Sur le fond, c'est un peu compréhensible. Stellantis traverse une période compliquée, et la France a besoin de bonnes nouvelles industrielles, surtout en Alsace, où l'usine de Mulhouse est toujours l'un des gros employeurs du secteur. Mais annoncer un milliard d'euros sans accord ferme du groupe, c'est jouer un jeu un peu risqué. Si le contrat n'est jamais signé, le retour de bâton politique sera douloureux. Niveau bornes en revanche, l'engagement des 240 000 unités est bienvenu, même s'il faudra à peu près doubler le rythme de déploiement pour tenir la cible de 2030. Pour les utilisateurs de voitures électriques, qui galèrent encore parfois sur les longs trajets (surtout en mai avec les ponts ha ha), c'est la vraie nouvelle de la journée.