La 2CV pourrait revenir en électrique chez Citroën
Par Vincent Lautier - Publié le
Stellantis lancera demain à Detroit son nouveau plan stratégique e-cars, et la grande surprise pourrait être le retour de la 2CV en version électrique chez Citroën. Le prix annoncé est de moins de 15 000 euros, avec une production à partir de 2028 en Italie. Une réinterprétation moderne de la deudeuche, plus dans l'esprit que dans la forme.
Stellantis prépare donc une 2CV électrique qui sera dans quelques heures à Detroit, à l'occasion de la présentation du plan stratégique du groupe. L'idée n'est pas de refaire à l'identique la deudeuche produite de 1948 à 1990. Le directeur du design de Citroën a tranché récemment dans l'Auto-Journal :
Le prix évoqué est de moins de 15 000 euros, ce qui en ferait un des modèles les plus accessibles du segment des e-cars en Europe. Pour situer, la 2CV originale à capot ondulé de 1958 se revend aujourd'hui jusqu'à 20 000 euros chez les collectionneurs, soit plus cher que la future version électrique neuve. Les premiers tours de roue sont prévus pour 2028, et la production se ferait à l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco, en Italie. Pour voir la voiture en vrai et pas seulement en image, il faudra attendre le Mondial de l'automobile de Paris du 12 au 18 octobre.
Stellantis sort d'une année 2025 compliquée, avec des pertes importantes et un climat social tendu, en particulier à Poissy où des ouvriers sont en grève contre une vague de suppressions de postes. Le retour de la 2CV électrique a tout l'air d'un coup marketing bien pensé : prendre une icône populaire française, la dépoussiérer, et la placer pile sur le segment qui manque cruellement à l'Europe face aux constructeurs chinois. La 2CV originale s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1948 et 1990, ce qui en fait l'un des plus gros succès commerciaux de l'histoire de Citroën.
Honnêtement, l'idée d'une 2CV électrique a tout pour plaire. La nostalgie joue à fond, et le segment des voitures électriques abordables a clairement besoin d'une offre européenne plus large, surtout quand la Renault Twingo électrique est déjà sur le marché. Le ticket d'entrée à moins de 15 000 euros est ambitieux mais cohérent, c'est exactement le prix auquel l'Europe doit jouer pour ne pas laisser le marché aux marques venue de Chine. On a donc hâte de voir ça.
L'esprit de la 2CV, pas son look
Stellantis prépare donc une 2CV électrique qui sera dans quelques heures à Detroit, à l'occasion de la présentation du plan stratégique du groupe. L'idée n'est pas de refaire à l'identique la deudeuche produite de 1948 à 1990. Le directeur du design de Citroën a tranché récemment dans l'Auto-Journal :
Si l'on pense à une 2CV, une voiture économique destinée aux zones rurales, il est essentiel d'en préserver la philosophie et les valeurs.En clair, on garde le concept de petite voiture simple, solide et accessible, mais on oublie le capot ondulé et les sièges en toile.
Moins de 15 000 euros, production italienne en 2028
Le prix évoqué est de moins de 15 000 euros, ce qui en ferait un des modèles les plus accessibles du segment des e-cars en Europe. Pour situer, la 2CV originale à capot ondulé de 1958 se revend aujourd'hui jusqu'à 20 000 euros chez les collectionneurs, soit plus cher que la future version électrique neuve. Les premiers tours de roue sont prévus pour 2028, et la production se ferait à l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco, en Italie. Pour voir la voiture en vrai et pas seulement en image, il faudra attendre le Mondial de l'automobile de Paris du 12 au 18 octobre.
Jouer sur la nostalgie
Stellantis sort d'une année 2025 compliquée, avec des pertes importantes et un climat social tendu, en particulier à Poissy où des ouvriers sont en grève contre une vague de suppressions de postes. Le retour de la 2CV électrique a tout l'air d'un coup marketing bien pensé : prendre une icône populaire française, la dépoussiérer, et la placer pile sur le segment qui manque cruellement à l'Europe face aux constructeurs chinois. La 2CV originale s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1948 et 1990, ce qui en fait l'un des plus gros succès commerciaux de l'histoire de Citroën.
On en dit quoi ?
Honnêtement, l'idée d'une 2CV électrique a tout pour plaire. La nostalgie joue à fond, et le segment des voitures électriques abordables a clairement besoin d'une offre européenne plus large, surtout quand la Renault Twingo électrique est déjà sur le marché. Le ticket d'entrée à moins de 15 000 euros est ambitieux mais cohérent, c'est exactement le prix auquel l'Europe doit jouer pour ne pas laisser le marché aux marques venue de Chine. On a donc hâte de voir ça.